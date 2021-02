Shailene Woodley confirma su compromiso con jugador de NFL

Shailene Woodley, famosa por sus actuaciones en The Fault in our Stars y en la serie Big Little Lies, confirmó que se ha comprometido con el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers.

La actriz estadounidense, hizo la revelación este lunes en su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de shailene woodley (@shailenewoodley) “Cuando nos conocimos, también supe que era un jugador de futbol americano, pero no sabía qué clase de jugador. Y sigo aprendiendo”, dijo Woodley. Por su parte, Rodgers, mencionó su compromiso y agradeció a su prometida mientras acepta el tercer premio a JMV de la temporada el 6 de febrero, pero no dio el nombre de su prometida. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aaron Rodgers (@aaronrodgers12) 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste