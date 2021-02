El icónico y reconocido dueto francés Daft Punk pone fin a toda una era musical luego de 28 años de trayectoria, liderando las listas de los más grandes éxitos de las últimas dos décadas, revolucionando la música electrónica.

Famosos por sus atuendos de robots y épicas presentaciones en vivo, concluyen su carrera por medio de un comunicado oficial durante la mañana del pasado lunes 22 de febrero, cuando los fanáticos y fieles seguidores de la banda no esperaron para comunicar su pesar.

Los intérpretes lo hicieron oficial por medio de sus redes sociales, apoyados de un fragmento de ocho minutos de duración, extraído de su película Electroma del año 2006. Hasta el momento no se conocen las causas o motivo de su separación.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homen-Christo, los hombres que se encuentran detrás de aquellas máscaras que ya forman parte de la cultura pop e historia de la música, llegaron al corazón de sus seguidores con una propuesta fresca que marcaría pauta en lo que se veía venir musicalmente.

Uno de los aspectos que más se les ha reconocido es su actividad sobre el escenario, dado que, aun sin mostrar sus rostros, ni hacer acto de presencia en escándalos y revuelos, lograban conectar con su público, con presentaciones inolvidables estilo "futuristas" que transportaban a sus seguidores a un entorno donde les permitían desconectarse totalmente de la realidad, permitiéndose sumergirse en la música por medio de la energía que se sentía entre el público, que compartían al mismo ritmo gritos, movimientos y emociones.

A lo largo de casi tres décadas, Daft Punk logró causar eco a nivel mundial. Presentaciones como Coachella 2006, donde llegaron con un escenario en forma de pirámide, fue lo que los volvió dueto inolvidable e irremplazable. Para el público mexicano, esto consolidó un gran número de fieles seguidores, dado de dieron la vuelta al mundo, incluyendo una visita a México en octubre del año 2007.

Filtración a la cultura mainstream

Para el año de 1993, Daft Punk no tardó en establecerse como pionero de la escena electrónica francesa, que luchaba contra corriente con los sonidos del grunge que inundaban los oídos de la audiencia en el mundo.

Sin embargo, el dueto luchó por no quedarse como la línea de música alternativa y "poco conocida", sino que deseaban introducirse a la cultura mainstream, se sabían capaces de marcar pauta. Fue gracias l lanzamiento del primer álbum "Homework", que ganaron fama y, sobretodo, el respecto internacional, con el lanzamiento de su éxito "Around the world".

Fue así como lograron imponerse a los estándares establecidos los años anteriores al lanzamiento de su material. Cuando "Harder Better Faster Stronger" fue nominada al premio Grammy a la mejor grabación de baile en el año 2008, se impusieron como estrellas internacionales. Para el año 2014, el dueto francés, ya había ganado cinco premios Grammy, incluyendo el Álbum del año.

Pese a todo este reconocimiento, los intérpretes siempre lucharon por mantenerse fuera del foco de atención, una hazaña casi imposible de lograr cuando se tiene a toda una oleada sobre ti, esperando tu próximo movimiento. Rasgo que les otorgó un estatus aún más imponente entre la industria musical conocida por recurrir a los escándalos como medio de publicidad; por su lado, Daft Punk siempre prefirió el anonimato y dejar que el esfuerzo y calidad detrás de su proyecto hablara por ellos.

Aportaciones a la música y el cine

Si bien, fue su álbum Homework de 1997 lo que marcó la pauta en su carrera y en la industria musical que llegaba a finales de los noventa y comienzo del siglo XXI, Discovery del año 2001, llegó a cambiar las reglas de la jugada, implementando samples de temas de los setenta y utilizando el famoso autotune.

Fue este álbum el que marcaría la pauta a seguir dentro de su discografía, y que años posteriores dominaría la industria musical con la llegada de cientos de DJ's que implementarían este estilo en sus propios proyectos.

Otro de los elementos que volvieron el álbum Discovery un sello de aprobación a nivel internacional, fue que, además del éxito del disco, también fue el soundtrack de la película Interestellar 5555: The Story of the 5ecret 5star 5ystem, un animé que relata la historia de una banda espacial que es secuestrada. Cada canción del álbum está ilustrada con un video, lo que daría paso a que fuera la música el hilo conductor de la historia.

Por otro lado, la banda también trabajó para Disney, después de cinco años de silencio total, tras el lanzamiento de "Human After All", el dueto francés se dedicó a realizar la banda sonora de la película de la casa del ratón, "Tron: Legacy". Par su creación, contó con una orquesta de 85 piezas, y recibió una gran cantidad de críticas favorables. Incluso llegaron a realizar un cameo dentro de la cinta.

Punto final

A lo largo de su carrera, fueron acompañados de fieles seguidores que defendieron a los intérpretes de especulaciones y rumores que aparecían cada cierto tiempo debido a la incógnita de su identidad.

Consiguieron vender 12 millones de discos y ocho millones de sencillos, según la BBC. Entre sus más grandes éxito se encuentran el sencillo "Get Lucky", "Arround the world", "One more time", "Lose yourself to dance", entre muchos otros que dieron paso a la industria musical electrónica tal como la conocemos hoy en día.