Alcoholímetro no regresará en Torreón: Zermeño

Pese al trágico accidente en el que perdieron la vida cinco personas, incluyendo a una menor de edad, ocurrido el domingo en la madrugada sobre la carretera Torreón-Matamoros, las autoridades municipales de Torreón informaron que no habrá regreso del llamado Operativo Alcoholímetro como tal, en su lugar reforzarán las acciones de vigilancia vial en todos los sectores para detectar y sancionar a quienes manejen bajo los influjos del alcohol, o bien, que circulen a exceso de velocidad.

Abordado por medios de comunicación, el alcalde Jorge Zermeño Infante lamentó las pérdidas humanas que dejó el percance vial e hizo un llamado especial a la ciudadanía para tener "responsabilidad y conciencia" al momento de tomar el volante, además de que se respeten las reglas y la aplicación de las mismas por parte de los agentes de Vialidad.

"Muy lamentable, esto tiene que hacernos conciencia para todos aquellos que luego critican que haya operativos para que la gente disminuya la velocidad, para que no circulen habiendo tomado, o sea, con aliento alcohólico, en un estado inconveniente. Qué triste que una familia falleciera por venir circulando a exceso de velocidad y por supuesto en un estado inconveniente… Tenemos que ser respetuosos, no solamente de nuestras vidas, sino de las demás", manifestó.

Zermeño indicó que ya ha dado instrucciones a la Dirección de Tránsito y Vialidad para que se refuercen las acciones de patrullaje, así como de prevención de percances en algunas rúas en las que regularmente se detectan unidades a exceso de velocidad, sin embargo, fue claro al señalar que debe ser la propia ciudadanía la que deba mostrar una cultura del respeto para evitar ese tipo de tragedias.

OFRECE DISCULPAS A FAMILIA AFECTADA

Por su parte, el titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Alejandro Gutiérrez Zamudio, aclaró que las acciones contra los conductores alcoholizados seguirán con la misma dinámica y sin recurrir a los filtros del Operativo Alcoholímetro, pero sí habrá un incremento en la vigilancia sobre todos los sectores.

"El programa como tal no (regresará), todas las patrullas traen su aparato de alcoholemia, traemos doctores certificando ese asunto, lo que sí es que vamos a redoblar los esfuerzos. Yo ofrezco una disculpa a esa familia por no haber estado ahí, por no haber evitado esa tragedia, pero ya hablé con los muchachos y vamos a redoblar todos y cada uno nuestros esfuerzos… Me queda claro que va a haber molestias, pero una vida vale todo, una vida que salvemos vale cualquier costo", dijo Gutiérrez, y también indicó que en este año se reportan alrededor de 15 sanciones por manejar en estado de ebriedad por fin de semana, cifra que ha ido en aumento las últimas semanas.

"Se nos hace fácil luego y no es así, tenemos que ser responsables, todos, si tenemos un familiar o un amigo que sabemos que está alcoholizado, no dejarlo manejar, es de todos", añadió el jefe de Vialidad, quien también precisó que actualmente se cuenta con 12 aparatos de medición de alcohol en el aliento y que se usan de forma permanente.

Estrategia vial

Pese a recientes accidentes relacionados con el consumo de alcohol, no regresará el Operativo Alcoholímetro. *En su lugar se incrementará la vigilancia vial mediante patrullajes en las principales rúas de la ciudad. *Piden autoridades de Torreón que la ciudadanía tenga una mayor responsabilidad en el tema vial. *El debate sobre la vigilancia vehicular se da luego de un accidente trágico ocurrido el domingo en la madrugada, donde fallecieron cuatro adultos y una menor de edad tras un choque.