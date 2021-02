Inicia INE selección de funcionarios en San Pedro

La semana pasada el personal del Instituto Nacional Electoral (INE) inició las visitas domiciliarias para seleccionar a los funcionarios de casillas que participarán en la jornada electoral del próximo 6 de junio.

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital II, con cabecera en el municipio de San Pedro, José Eladio Espino Monzón, especificó que durante un mes y medio se visitarán a 41 mil personas en los 12 municipios que conforman el distrito, pues aunque son 6 mil ciudadanos los que deberán integrar las mesas directivas de casilla, generalmente se presentan inconvenientes de último momento y algunos funcionarios cancelan su participación, por lo que deben prepararse con más personas para ocupar de emergencia esos espacios.

Resaltó que en el operativo de campo participan los supervisores y capacitadores electorales y hasta el momento transcurre sin incidentes, incluso destacó que hay una excelente repuesta de los candidatos a integrar las mesas directivas de casillas.

"Las personas que se contrataron para este proceso son gente de la localidad, muy cercana a los domicilios. En cada uno de los municipios tratamos de que sea gente de allí y de asignarles un área de responsabilidad cerca, digamos que son vecinos de la localidad, la gente los conoce y les tiene confianza. Hay que reconocer que la ciudadanía está participando al llamado del instituto", subrayó el funcionario del INE.

Explicó que en marzo se termina con la notificación y capacitación para ser funcionario de casilla, y la segunda etapa es para la entrega entregan los nombramientos, el cual, recalcó, hay confianza de que todo el proceso transcurra sin contratiempos y agilidad, pues hay una buena respuesta ciudadana y muy pocos rechazan participar.

Los requisitos que deben cumplir los candidatos a funcionarios de casilla son: no pertenecer a algún partido, no tener cargos honoríficos como ser comisariados ejidales u otras representaciones en las comunidades rurales, saber leer y escribir, tener disponibilidad y no se parte de la población en riesgo por la pandemia del COVID-19.