Refuerzan vigilancia por Cuaresma en San Pedro y Madero

Por el inicio de la Cuaresma, personal de la Jurisdicción Sanitaria número VII lleva a cabo revisiones en los establecimientos que venden productos del mar.

Como se recordará, la jurisdicción abarca los municipios de Francisco I. Madero, San Pedro y Sierra Mojada, y cada año intensifica las revisiones, principalmente en las carnicerías de los mercados municipales donde se ofrecen pescados y otros productos marinos que las personas acostumbran a consumir en esta temporada.

La jefa jurisdiccional, Rocío Quiroz Flores, especificó que además de verificar que los productos se encuentren en buen estado y con la debida higiene, se aprovecha para revisar que los comercios cumplan con los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.

Reiteró que el personal a su cargo se acerca a los vendedores y hace las recomendaciones necesarias para el buen consumo de estos alimentos, incluso en las revisiones se toman las muestras de los alimentos crudos o preparados para asegurarse que son aptos para el consumo humano.

Especificó que hasta el momento no se ha registrado la clausura de algún negocio; sin embargo, se ha detectado que algunos negocios no cuentan con las bitácoras de limpieza, no tienen actualizados sus certificados de fumigación, falta de tarjetas de salud a personas que manipulan los alimentos así como el aviso de funcionamiento.

La funcionaria explicó que también se acude a las cadenas de supermercados que ofrecen este tipo de productos, pues recalcó que se busca evitar riesgos a la salud por el consumo de alimentos marinos.