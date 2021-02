¿Qué está pasando con el escritor Andrés Roemer?

La primera en alzar la voz fue Itzel Schnaas, quien relató a través de un video en su canal de YouTube.

"Conocí al Dr. Andrés Roemer en el Festival Ciudad de las Ideas, noviembre 2019, le hablé de mi trabajo pensando que sería lindo programar algunos de los proyectos escénicos de los que formó parte en la siguiente edición de este mismo festival. Intercambiamos números telefónicos y nos pusimos en contacto algunos días más tarde", inicia a relatar el en video.

Luego de su testimonio, otras mujeres como Talia Margulis, Montserrat Ortíz y Martha Cristina dieron a conocer su denuncia sobre el escritor, además de otras cuatro mujeres que prefirieron permanecer en el anonimato.

Durante el fin de semana su nombre permaneció en las primeras tendencias, acumulando críticas y comentarios sobre el comportamiento de Andrés.

"Niego rotundamente el supuesto abuso que señala Itzel Schnaas. Lo hablamos en una reunión en Saks San Ángel el 14 de febrero. Es falso también que la Unidad de Género de Grupo Salinas se haya pronunciado sobre el caso, que declaró improcedente.", escribió en Twitter deslindandose de las acusaciones.

En su mensaje también arremetió contra la Unidad de Género de Grupo Salinas la cual encaminó a Itzel a las investigaciones y quien habría concluído que Andrés Roemer sería un violentador patológico de mujeres.

Por medio de la cuenta de Twitter Periodistas Unidas Mexicanas, se han compartido los testimonios de diversas mujeres y pruebas sobre las acusaciones.

Conocí a @RoemerAndres en un aeropuerto. Me pidió mi teléfono para invitarme a trabajar con el. Venía regresando de NY con mis hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me cito en su oficina en Parque de Río de Janeiro, no sabía que ahí vivía. Me ofreció algo de tomar. No acepté.