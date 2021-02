Maskné, los granitos provocados por el cubrebocas

Somos millones de personas en el mundo las que usamos cubrebocas - mascarilla todos los días para evitar la propagación del Covid-19 y será un instrumento que seguirá en el día a día un buen rato más.

Usarlo durante largos períodos de tiempo tiene consecuencias y seguro ya lo has notado. Después de las irritaciones, imperfecciones ubicadas en la mitad inferior del rostro son los efectos secundarios de usar una mascarilla quirúrgica o de tela.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluso determinó una nueva palabra para describir el acné resultante del uso de la mascarilla: Maskné.

Si tienes una piel propensa al acné o ya sufres acné leve o acné severo, desafortunadamente eres el objetivo perfecto. Pero el Maskné no es únicamente un problema de la piel, incluso aquellos que no suelen tener problemas con las imperfecciones, granos o manchas se ven afectados.

¿QUÉ ASPECTO TIENE EL MASKNÉ?

Diferentes estudios en China e Italia realizados en mayo de 2020 a profesionales sanitarios, permiten describir con precisión las imperfecciones que aparecen como consecuencia del uso de la mascarilla.

Se trata mayoritariamente de la aparición de granos en la piel por oclusión, con pápulas, pústulas y microcomedones que se ubican en el mentón y de forma simétrica a lo largo de la mandíbula. En otras palabras, un brote típico que no debe confundirse con otros problemas que también pueden ser causados por el uso de la mascarilla.

NO CONFUNDAS EL MASKNÉ CON...

• Foliculitis: Inflamación de un folículo piloso que se percibe como una mancha roja. Las máquinas de afeitar especialmente las eléctricas, pueden ser la causa en las pieles de algunos hombres, además las mujeres pueden experimentarla después de los 50 años.

• Eccema: La mascarilla puede desencadenar irritaciones y eccema de contacto, con áreas rojas dolorosas que además pican.

• Dermatitis seborreica: La mascarilla puede agravar las zonas rojas cubiertas de escamas grasosas típicas de esta enfermedad. Un aumento en la producción de sebo y un cambio en el pH de la piel son las causas.

CINCO EFECTOS DE LA MASCARILLA EN LA PIEL

En todo el mundo se ha analizado lo que le sucede a la piel cuando está cubierta por una mascarilla varias horas al día. Los cambios dependen de cuánto tiempo se use y pueden ser:

• Aumento de la humedad en la superficie epidérmica.

• Aumento de la producción de sebo.

• Aumento del pH de la piel

• Aumento de la temperatura de la piel.

• Irritaciones provoca el roce.

¡Las condiciones perfectas para que aparezcan nuevas imperfecciones!

¿A QUIÉNES AFECTA EL MASKNÉ?

Principalmente a los que tienen piel frágil, sensibles y reactivas que a menudo están irritadas y especialmente pieles propensas al acné.

Si no tienes ningún problema cutáneo en particular, el Maskne es una amenaza menor, pero sigue estando presente. Puedes notar como tu piel está más grasa y tiene más puntos negros o pequeñas manchas que antes no estaban. ¡Todo depende de cuánto tiempo uses la mascarilla al día!

¿CÓMO ELIMINAR LAS MARCAS DE ACNÉ PROVOCADOS POR LA MASCARILLA?

El primer paso es la limpieza. Por la mañana y por la noche, utiliza un limpiador suave pero eficaz: un agua micelar o un gel moussant con un pH similar al de la piel. El agua micelar permite eliminar todos los residuos acumulados bajo la mascarilla durante el día, respetando la función barrera de la piel y su equilibrio natural: ¡elige una que no requiera enjuague, formulado específicamente para pieles grasas!

CINCO CONSEJOS PARA VITAR EL MASKNÉ

1. Lávate las manos con regularidad y sistemáticamente antes de tocarte la cara.

2. Lava tu mascarilla de tela al menos una vez al día con un detergente suave y enjuaga bien para eliminar todos los residuos. Si utilizas mascarillas desechables, renuévalas regularmente (cada cuatro horas).

3. Deja que tu piel respire sin la mascarilla cuando estés sola en una habitación.

4. ¡Deja las imperfecciones tranquilas! Incluso estando ocultas tras la mascarilla es posible que dejen cicatrices que serán visibles una vez acabe la pandemia.

5. Aplica crema hidratante al menos 30 minutos antes de ponerte la mascarilla para que tenga tiempo de actuar y ser absorbida por tu piel.

Tres mascarillas básicas para disminuir el acné

Miel con Canela

Hay que mezclar dos cucharadas de miel y 1 cucharadita de canela para formar una pasta, aplicarla en el rostro y dejarla actuar durante 10 a 15 minutos. Enjuagar y secar suavemente con golpecitos. La miel y la canela tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas.

Té Verde

Hierve de 3 a 4 minutos y luego déjalo enfriar, con una bola de algodón aplica el té en la piel o colócalo en un atomizador para rociarlo. Deja que seque, luego enjuaga con agua y seca suavemente con golpecitos. Es un excelente hidratante, antioxidante y rejuvenecedor de la piel. Este árbol contribuye para alentar las arrugas, manchas y brotes. De igual manera limpia las células muertas de la piel e hidrata a profundidad los poros.

Vinagre de manzana

Mezcla 1 parte de vinagre de manzana y 3 partes de agua (usa más agua si tu piel es sensible), luego aplica suavemente la mezcla sobre la piel limpia con una bola de algodón y déjala 5 a 20 segundos, enjuaga con agua y seca suavemente con golpecitos. Repite este proceso 1 a 2 veces por día, según sea necesario. Los ácidos orgánicos en el vinagre de manzana pueden ayudar a eliminar las bacterias que causan el acné y reducir la aparición de cicatrices.