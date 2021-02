Ningún sangrado rectal es ‘normal’

Hablar de la salud no siempre es un tema cómodo, más aún cuando se trata de problemas o enfermedades que aparecen en las zonas íntimas.

A pesar de que la aparición de un sangrado rectal es muy común en las personas debido a la mala alimentación y la poca ingesta de agua, el tema todavía se mantiene bajo un velo de pudor que provoca más dificultades que beneficios con el paso del tiempo.

Eduardo Cortés Favila, Cirujano General y Coloproctólogo lagunero, desde hace tres años brinda atención a pacientes con problemas colorrectales en la Clínica San Francisco de Torreón. Egresado de la UJED, realizó su especialidad en Cirugía en Tampico, Tamaulipas y posteriormente en CDMX la de Coloproctología.

Tras su regreso a casa, la experiencia ha dejado clara una cosa: “por lo menos 8 de cada 10 personas que conoces ha presentado, alguna vez, un sangrado rectal. No es nada del otro mundo en realidad, pero algo muy importante sobre este tema, es tener en cuenta que no existen sangrados normales. Hay pacientes que asisten a consulta y dicen 'es que empecé a sangrar lo normal' y eso no existe".

Entre las causas más comunes para la aparición de un sangrado, destacan las hemorroides, las fisuras anales, pólipos y abscesos, los cuales provocan mucho dolor. Sin embargo, este problema podría ser indicador de padecimientos más graves, como cáncer de colon o cáncer de recto.

Todos los padecimientos pueden tener como común denominador un sangrado, por lo que la recomendación es acudir a consulta médica con un especialista, a la brevedad.

La mala alimentación, la falta de ingesta de fibra y agua son los principales factores que podrían desencadenar casos de estreñimiento, divertículos, e incluso un cuadro hemorroidal y fisuras, provocando sangrados.

“También los pacientes que sufren de un síndrome diarréico, o quienes sufren de colon irritable, pasan del estreñimiento a la diarrea y todos estos trastornos ocasionan problemas de sangrado rectal”.