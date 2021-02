Pensé que se iba a salvar: Laura Zapata sobre sobrino de 'Cantinflas'

"Yo realmente si pensé que se iba a salvar", comenta Laura Zapata, quien se encuentra muy triste y desconsolada por la muerte de su amigo Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Mario Moreno "Cantinflas".

"Me siento muy triste con la muerte de Eduardo. Hablé con su familia y me dijo que ya le iban a quitar el tubo porque le iban a hacer una traqueotomía, ¡qué dolor!, ¡qué tristeza! A mí se me va un amigo entrañable de toda la vida, yo realmente su pensé que se iba a salvar", expresa en exclusiva.

La actriz mexicana señala que Laparade fue una persona que siempre se preocupó por su familia y por todos sus amigos, siempre estuvo al pendiente de sus necesidades.

"Hoy precisamente pasaron en la televisión El patrullero 777, en donde yo lo conocí y en donde nos hicimos amigos. Era muy generoso gentil, caballero, era una persona muy cariñosa; siempre me hablaba y me decía: ‘¿cómo estás chaparrita, qué necesitas?’, en serio que es una pérdida muy dolorosa para mí", comenta.

"Eduardo era un tipazo, se le va a extrañar muchísimo, siempre preocupado y preguntando por sus amigos, preguntando si necesitábamos algo", añade.

Laura Zapata también enfatiza su trabajo en la Casa del Actor, inmueble inaugurado por Mario Moreno Cantinflas en 1944 que da cobijo y amparo a actores sin recursos, el cual está a cargo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

"Además estaba metidísimo en la Casa del Actor que lo necesitábamos ahí. Él tan hermoso, qué dolor, qué tristeza para toda su familia. Era una persona que estaba preocupada realmente por lo actores, dándole la batalla a estos ‘pelados’ que están ahora en la ANDA que piensan que el dinero es de ellos", lamenta.

Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Mario Moreno "Cantinflas", murió a causa de un infarto respiratorio derivado del COVID-19, así lo informó Abril de Moral, exnuera del "Mimo de México".

"Murió entre las tres y media y cuatro de la tarde de hoy (sábado). Fue por el COVID, al final tuvo un paro respiratorio", comentó Abril.

Laparade fue hospitalizado el 19 de enero por complicaciones debido al coronavirus y tuvo que ser sometido a una traqueotomía para reducir su dependencia de un respirador artificial.

"Cantinflas tenía un restaurante en Insurgentes que se llamaba ‘Rioma’, entonces mi amigo Laparede y yo nos juntábamos ahí, comíamos, platicábamos, reíamos, nos queríamos mucho como amigos, él era como un hermano", recuerda Zapata.