Movimiento Ciudadano sufre desbandada en Gómez Palacio

Tras la salida de Alejandro Mata como coordinador en Gómez Palacio, de Movimiento Ciudadano (MC) se produjo ya una desbandada entre puestos internos clave, quiénes se manifestaron en contra de las acciones del dirigente estatal Óscar García Barrón.

Abandonaron ya el MC, Joel Torres Diaz, miembro de la comisión operativa y representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio; José Luis Valadez Coronado, secretario de Asuntos Jurídicos, Enevy Mendoza, secretaria de la Mujer y miembro de la comisión política operativa de MC de Gómez Palacio así como Hugo Ledezma, delegado de Jóvenes en Movimiento.

La semana pasada abandonó el partido el coordinador municipal del MC, Alejandro Mata.

"Nos habían dicho que nosotros definiéramos quién iría en el distrito11, en el 12, en el 10, y al último dijo mi papá que siempre no, que íbamos entrar al reality show", dijo Joel Torres.

Mencionó que no se consideró a nadie de la estructura.

Aseguraron que ya se perdió la esencia de Movimiento Ciudadano en Durango en manos de García Barrón, quien te diría otros intereses distintos a los del partido pues aseguraron que se manejó como una franquicia comida rápida.

"Por más de 11 años he estado en Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, en este tiempo pasaron muchas cosas; algunas buenas, otras no tanto. Fui militante, promotor del voto, capacitador electoral, coordinador de campaña, candidato, miembro de la comisión operativa dos veces y precandidato", dijo Joel Torres.

Entre los motivos que expuso fue que en 6 meses, que es el tiempo que García Barrón tiene al frente, nunca fuero convocados la comisión operativa, a ninguna reunión presencial ni virtual, "que por cierto no se como le hagan para justificar el dinero que reciben del IEPCD cada mes y también lo de actividades específicas, porque en Gómez Palacio excepto la renta, todo corría de nuestra bolsa", mencionó Torres.

Dijo que no ven claro si existe o existió un plan de trabajo enganchado con la Comisión Coordinadora Nacional, "pero no vimos nada, tal vez no interesa Durango, con eso de que somos el 1% del padrón nacional, en fin".

En 6 meses no vieron ninguna actividad organizada por la coordinación estatal relacionada con el “Nuevo Pacto “ y la Evolución que es muy importante pero no se tomó acción.

En 6 meses Movimiento Ciudadano, no organizó nada a nivel estatal para apoyar a familias afectadas por la pandemia.

"Hace tres semanas nos dijo que nos preparáramos para las candidaturas locales y federales, y desde hace mucho tiempo lo hicimos, establecimos contacto con la ciudadanía, hicimos un plan de trabajo y lo llevamos a cabo, hubo comunicación de la comisión operativa con las demás carteras, organizamos ruedas de prensa, conseguimos gel antibacterial y los entregamos, entregamos miles de cubrebocas, con ayuda de amigos entregamos cientos de desayunos calientes y tuvimos muchas satisfacciones por lo que hicimos, también conseguimos apoyos alimentarios y los entregamos, organizamos concursos familiares virtuales y premiamos a los ganadores.

Estoy seguro que a nivel estatal M.C. de Gómez Palacio, fue el único comité que tenía plan y lo llevó a cabo a lo largo de 20 meses; y hace algunos días nos dicen que así no son las cosas, que el que se mueve no sale en la foto como el viejo PRI, disculpe profe Barrón, olvido que usted viene de ahí", dijo.

Pidió que a sus compañeros que se queden les cumpla y no los engañe.

Enevy Mendoza en su renuncia explica que tras un análisis realizado a conciencia comparó su labor y esfuerzo con un trato indiferente y apatía hacia el mismo por parte de la dirigencia estatal y hacia todos los temas relacionados con la mujer siendo un tema preponderante en la agenda pública.

Dijo que ha sido testigo de un trato hostil hacia Alejandro Mata, el ex coordinador del MC, en Gómez Palacio por lo que consideró que estar ruptura con el partido se hace necesaria para tener la libertad de buscar otros espacios que sumen a los esfuerzos de la lucha por los derechos de las mujeres.