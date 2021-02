Celebran aniversario de 'Don't Look Back In Anger'

La famosa banda británica de los noventa celebraron el pasado 19 de febrero 25 años del estreno de la icónica canción "Don't Look Back in Anger', interpretada por los hermanos Noel y Liam Gallagher.

La importancia de esta canción radica en su trascendencia a través del tiempo como el himno de toda una generación. Luego de la caída del grunge como máximo exponente de musical norteamericano, millones de jóvenes en todo el mundo buscaban otro "Hey Jude", otro "Smells Like Teen Spirit".

Fue en el año de 1996 que llegó "Don't Look Back In Anger", quinto sencillo del álbum (What's the History) Morning Glory?, un bocanada de esperanza para los residentes de Manchester y los adolescentes en mundo que, tras las letras crudas y música carrasposa noventera, buscaban algo más con lo cual identificar el acercamiento de la década próxima a llegar.

El mito comienza el 22 de abril de 1995, cuando Oasis se preparaba para subir al escenario del Sheffield Arena y la banda Pulp se encargaba de encender a la audiencia. Mientras esperaban su turno, Noel Gallagher comenzó a tocar con su guitarra acústica y a cantar, y al ser cuestionado por su hermano, Liam Gallagher, respecto a aquello que emanaba de su guitarra y voz, Noel respondió "oh, Sally can wait", frase con la que comienza el coro de la canción, lo que provocó que la banda la tocara ese mismo día frente a 18,00 personas, según comentó el hermano mayor Gallagher en una entrevista para la revista Uncut en el año 2007.

Según el mismo Noel Gallagher contó para un medio británico, "Don't Look Back In Anger" tuvo sus inicios como una canción de rebeldía, luego de que el intérprete acudiera a un club de streaptease.

Explica que "Sally" (a quien se hace referencia en la canción) es una mujer que ve su vida pasar, poniendo en perspectiva cada una de las circunstancias que la han llevado al lugar donde se encuentra, sin arrepentirse de ninguna de sus decisiones.

Tanto la letra de la canción, como la música que la acompaña y el video oficial, significaron un cambio en el entendimiento colectivo de jóvenes que poco tiempo antes estuvieron expuestos a la rebeldía y enfurecimiento de las letras de Kurt Cobain, quien cantaba " I Hate Myself and I Want To Die", mientras los hermanos Gallagher entonaban canciones como "Live Forever".

"Don't Look Back in Anger" supuso un parteaguas en la historia de la música, las generaciones crecerían escuchando un himno que transmite la tranquilidad y aceptación de las decisiones ya tomadas, sin dar vuelta atrás.

Para celebrar el aniversario de tal canción se ha lanzado, por medio de la cuenta oficial de Oasis en YouTube, dos videos musicales correspondientes al lado B lanzado en 1996 con "It's Better People" y "Step Out", disponibles también en la versión remasterizada.