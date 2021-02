Stephen Strasburg se dice listo para la campaña

Hablando ante los reporteros por primera vez desde antes de ser inhabilitado en agosto, el as de los Nacionales señaló el domingo que el problema desapareció inmediatamente después de una cirugía que tomó 15 minutos para corregir un síndrome del túnel carpiano.

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial en 2019 inició sus preparaciones para esta campaña mucho antes de lo normal, con sesiones leves para soltar el brazo el 1 de noviembre, en lugar de empezar a mediados de diciembre, y empezó a lanzar en el bullpen en enero, antes de la fecha prevista de finales de ese mismo mes.

"Con una mejoría en cuanto a resistencia y vigor, siento como si progresara mucho más de lo que lo he hecho en años anteriores", explicó el abridor derecho. "Quería darme a mí mismo tiempo adicional para resolver algunas cuestiones mecánicas y estar preparado para el primer día".

Y así fue: El pitcher de 32 años estaba lanzando desde un montículo al lado de sus compañeros durante los entrenamientos del viernes.

"I think, if anything, all the work I’ve done strengthening it has only improved the movement of my pitches.”

