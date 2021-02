Pide Coparmex analizar riesgos de aprobar reforma eléctrica

Fernando Menéndez Cuéllar, presidente de la Coparmex Laguna, informó que los centros empresariales de todo el país han enviado cartas a legisladores federales para advertirles los riesgos de aprobar una reforma sin tomar en cuenta a los ciudadanos, pues advierte que aprobar la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo impactará en las tarifas y dañará economía de familias, trabajadores y empresas.

Consideró que hay que privilegiar a los usuarios y no a una sola empresa, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Señaló que los recientes apagones y las crecientes fallas en el sistema eléctrico nacional que están afectando no solo a las empresas sino a miles de familias, obligan a reflexionar si la pretensión de reformar la actual Ley de la Industria Eléctrica no terminará perjudicando a los mexicanos para beneficiar a una sola empresa, la CFE.

Menéndez indicó que, tan solo en estos días, se han perdido más de 1,500 millones de pesos y se afectó al 80 por ciento de las maquiladoras y sus trabajadores, a usuarios y familias completas, a enfermos cuya salud depende de aparatos eléctricos y a pequeños y medianos emprendedores que apenas estaban reactivando sus labores tras la restricciones impuestas por los semáforos epidemiológicos en color rojo.

En este contexto y ante la desatención a las recomendaciones emitidas en días previos en diálogos sostenidos con representantes del Congreso de la Unión, los 68 centros empresariales de Coparmex han enviado este viernes cartas a los diputados federales que representan su ciudad o entidad federativa, para advertirles de los severos daños que puede tener la decisión de aprobar esa reforma tal como la envió la Presidencia de la República.