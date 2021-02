Reparación de camino se queda en promesa en Madero

Habitantes del ejido Santo Niño del municipio de Francisco I. Madero denunciaron que desde hace años, varias administraciones les han prometido emparejar el camino de acceso al panteón; sin embargo, la obra no se ha concretado.

Se trata del panteón La Estrella, que se encuentra unos tres kilómetro de la comunidad, en la colindancia con el ejido San Agustín y el lugar pertenece al ejido, pero como en Madero no hay panteones municipales, es uno de los lugares donde depositan los restos de las personas que viven en la cabecera municipal, ya que todos los camposantos son propiedad de los ejidatarios.

Las personas dijeron que ante lo inaccesible del camino, tienen que rodear por la cabecera municipal, ya que está conectado cerca del centro, pues por el ejido a aproximadamente a la mitad del camino pasa un canal de riego que cada que lleva agua se encharca un buen tramo, lo cual ocasiona grandes hoyos y es imposible que pasen los vehículos.

Dijeron que incluso ha habido ocasiones en que la carroza fúnebre los deja a la mitad del recorrido y entre varios cargan el féretro para llegar caminando.

"Desde que yo me acuerdo han prometido el camino del panteón; siempre que vienen los candidatos en las campañas la gente les pide que se empareje el camino y sí lo prometen pero luego no vuelve nadie". Reiteraron que la rúa está "feísima" y pese a que ha sido una petición continúa de la comunidad a la fecha no se ha tenido respuesta.

Solo en una ocasión echaron caliche, pero prácticamente eran piedras de grandes que "aventaron" en un tramo pequeño y acomodaron con tractor, pero al final volvió a quedar igual.

"Desde que andaba Luis López se le pidió que se arreglara el camino al panteón y luego todos los candidatos que venían ya se la sabían que con eso nos iban a ganar, porque eso siempre ha sido una prioridad para nosotros y nos prometían que cuando lleváramos a los deudos el camino ya iba a estar arreglado y hasta ahorita sigue igual".

A manera de sarcasmo, los entrevistados dijeron que ese es el camino al panteón es el que pueden tomar los candidatos para ganarse el voto de los vecinos de la comunidad, ya que para llevar a sus deudos o visitarlos deben rodear por la cabecera municipal, pues es imposible que la carroza circule por la vía.