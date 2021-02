Siguen festejos con menores de edad en Torreón

Al menos 61 menores de edad se detectaron el fin de semana en fiestas masivas realizadas en domicilios particulares del municipio de Torreón, contraviniendo las disposiciones sanitarias para la contención y mitigación del virus SARS-CoV-2.

El director de Inspección y Verificación municipal, Juan Antonio López González, informó que el sábado por la noche se colocaron sellos de clausura en un domicilio de la colonia Pedregal del Valle donde se realizaba una fiesta clandestina que fue convocada en redes sociales y donde se pidió un cover de 20 pesos. A través de una denuncia ciudadana se acudió al lugar y se pudo identificar la asistencia de alrededor de 100 personas, entre ellas 40 menores de edad. El Ayuntamiento pidió apoyo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del estado (Pronnif) y además se decomisaron bebidas alcohólicas. Había una bocina para amenizar el evento y se generó una aglomeración de personas, la mayoría sin cubrebocas. La reunión se realizó al interior y en el patio de la vivienda, que actualmente está deshabitada y que solo fue empleada para la concentración de los jóvenes, por lo que se indagará quién es la persona propietaria del lugar.

Otra fiesta masiva fue suspendida en el fraccionamiento Ana, donde se celebraba un cumpleaños y a la que acudieron más de 90 invitados, entre ellos alrededor de 21 menores de edad. Había botellas de cerveza (caguamas), personas sin cubrebocas y sin distanciamiento social, lo que significa un alto riesgo de transmisión del COVID-19. En este hecho también se dio aviso a la Pronnif.

El funcionario municipal indicó que en ambos casos los padres de familia manifestaron que los menores de edad les habían mentido diciendo que iban a otro lado y no a una fiesta. Por lo anterior, pidió a los tutores estar al pendiente de sus hijos, sobre todo en el contexto de la pandemia por el coronavirus, donde los mayores contagios se dan entre los jóvenes, pero la letalidad se intensifica en las personas adultas mayores.

NOTIFICAN A PADRES DE FAMILIA

En contraparte, la coordinación de Padrones de la Secretaría de Finanzas del estado informó que la Pronnif tuvo intervención en los domicilios particulares de la colonia Pedregal del Valle y el fraccionamiento Ana, y que emitió 18 notificaciones a padres de familia, ya que 16 mujeres y 6 hombres que asistieron a estas fiestas se encontraban en un entorno de situación de riesgo al existir bebidas embriagantes. En respuesta, López González indicó que lo que sucedió fue que eran demasiados los menores y que estos se fueron entregando a los padres conforme fueron llegando, de tal forma que cuando arribó la Procuraduría al lugar esta solo tomó conocimiento de los que estaban todavía presentes.

El fin de semana, el Municipio también levantó un acta administrativa en un domicilio particular de la colonia El Obispado por invadir la vía pública con música en vivo y no respetar las medidas sanitarias, además de que se dispersó una reunión de 20 personas en la colonia Villas La Merced donde no se atendió el protocolo de salud. Un acta administrativa más se levantó en la colonia San Felipe por reunión masiva amenizada con música en vivo y donde no se respetaron los protocolos de salud. En total, la Dirección de Inspección y Verificación atendió 61 reportes.

Celebraciones

Siguen ocurriendo festejos clandestinos. *Continúan las fiestas en Torreón que son convocadas por redes sociales. *Hay menores de edad en reuniones masivas donde hay presencia de bebidas embriagantes y donde no se respetan las medidas sanitarias. *En la colonia Pedregal del Valle y el fraccionamiento Ana se detectó dicha situación. *Piden a los padres de familia estar al pendiente de sus hijos.