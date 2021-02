Quedan al aire derechos de 'Cantinflas'

Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Mario Moreno "Cantinflas", murió alrededor de las 15:30 horas, a causa de un infarto respiratorio derivado del Covid-19, así a un medio nacional Abril de Moral, ex nuera del "Mimo de México".

Será recordado como una persona que se preocupó en ayudar al prójimo, destacó, porque desde "Cantinflas" murió, él llevó la batuta y estuvo al pendiente de la fundación "Mario E. Moreno" hasta el día de su muerte. Fundación que por 27 años ayudó a distintas organizaciones como casas hogares, hospitales y escuelas para niños down, además es una editorial en la que se elaboran libros gratuitos para entregar en los colegios.

"Nos deja el haberle dado seguimiento a la fundación, que a don Mario también le gustaba siempre ayudar a la gente y que bueno que él (Laparade) siguió con ese legado, siguió ayudando a la gente, estando siempre pendiente a la casa del actor, y de todas las fundaciones que se beneficiaban de la fundación de don Mario, él la manejó excelentemente y esas enseñanzas le dejó a mis hijos", comenta.

En cuanto al tema de que pasará con los derechos de las películas de Cantinflas, de las que era titular su sobrino, comentó que no sabe nada sobre el tema y si dejó algún testamento.

"Murió entre las tres y media y cuatro de la tarde de hoy. Fue por el Covid, al final tuvo un paro respiratorio", comenta.

Laparade fue hospitalizado el 19 de enero por complicaciones debido al coronavirus y tuvo que ser sometido a una traqueotomía para reducir su dependencia de un respirador artificial.

Anteriormente tuvo que ser intubado para ayudar a sus pulmones en la oxigenación, después los médicos indicaron a la familia que estaban intentando una extubación, pero a pesar de la paciencia, esta no pudo ser posible.

"Todos creíamos que la iba a librar y no fue así, es muy lamentable la verdad, no podemos ni luchar contra esta enfermedad, ni poder estar con nuestros seres queridos, es una muerte muy ingrata porque no puedes despedirte, no puedes estar ahí, no puedes nada, esto es muy lamentable", expresa.

También enfatiza que ninguno de los familiares sabe cómo pudo haberse contagiado, porque desde que inició la pandemia, Laparade estaba muy atento a los cuidados para evitar cualquier tipo de contagió e incluso llamaba a su familia constantemente para checar el estado de salud de todos.