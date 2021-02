La NBA sigue espectacular a pesar de las adversidades

En una situación "normal", al estar viviendo el mes de febrero tendríamos ya la mitad del camino recorrido en la temporada del basquetbol de la NBA, incluyendo la realización del siempre esperado Juego de Estrellas, pero la pandemia global por todos conocida, ha retrasado los planes y aunque nos ha permitido ver juegos de inmensa calidad y a las estrellas por todos conocidas, el mejor basquetbol del planeta ha sufrido para encontrar esa espectacularidad que acostumbra.

De entrada, la temporada pasó de los tradicionales 82 juegos para cada equipo, a 72 en la campaña y aunque se dio a conocer el calendario en su primera mitad, aún estamos a la espera de los juegos programados para la segunda parte. Con la terminación tardía de la temporada anterior, obviamente se retrasó por igual el "Tip Off" del calendario actual, que se ha visto afectado por reprogramación de partidos debido al COVID-19 y aunque los jugadores ya no están en una "burbuja", sí se encuentran bajo una estricta vigilancia para que no rompan los protocolos de sanidad; con todo, la NBA sigue siendo tan mágica como cada año.

6 PUNTOS por partido, promedia el mexicano Juan Toscano, titular con Golden State.

POSICIONES

La Conferencia del Este tiene como líderes a los 76 de Filadelfia, comandados por Joel Embiid y un Ben Simmons que finalmente ha encontrado la manera de mantenerse sano y así aportar para su equipo en ofensiva y defensiva, llevándolos a encabezar la tabla de posiciones con 20 juegos ganados y 11 perdidos. Muy de cerca, a juego y medio, les siguen los Nets de Brooklyn, revitalizados con su "Big Three" de Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden, además del estreno de Steve Nash como head coach, le han llevado esperanza a los del distrito donde vivía Peter Parker, para poder salir de su ignominia tradicional y finalmente soñar con conseguir algo grande.

Con muchas afectaciones por el virus y apenas dejando atrás una terrible racha de cinco derrotas al hilo, los Bucks de Milwaukee marchan en tercer lugar con 18 y 13, confiando en que el gran Giannis Antetokounmpo pueda llevarlos a buen puerto. También están en zona de calificación, los Celtics de Boston, Pacers de Indiana, los peligrosos Raptores de Toronto, Abejorros de Charlotte y los Knicks de Nueva York, aunque merodean los Toros de Chicago y el Calor de Miami encabezado por Jimmy Butler, a quienes no se puede descartar, ya que son los reinantes campeones de esa conferencia.

En la Conferencia del Oeste (y en toda la NBA) el mejor récord es el del Jazz de Utah, con 24 y 6 están por encima de los campeones Lakers (22-9) que están a 2 juegos y medio, respirando al darse a conocer que Anthony Davis será baja por "solamente" cuatro semanas y no por el resto de la temporada.

Los Clippers (22-10), quienes tienen sed de revancha tras su dolorosa eliminación en los playoffs del año pasado marchan terceros. Los Soles de Phoenix, Pacers de Portland y Spurs de San Antonio están firmes en zona de clasificación, Nuggets de Denver y Golden State se aferran a la zona de playoffs.