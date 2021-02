Club Tigres regresa a la senda de la victoria

El uruguayo Nicolás López convirtió ayer un par de goles para liderar el ataque de Club Tigres en su triunfo por 3-2 sobre Club Tijuana en el Guardianes 2021.

Fue la primera victoria de los felinos desde el 23 de enero, cuando se impusieron de visita 2-0 a los Rojinegros del Atlas, para después participar en el Mundial de Clubes.

En la continuación de la séptima fecha del campeonato, López y el colombiano Luis Quiñones anotaron por los Tigres, mientras Tijuana, que reaccionó a última hora, descontó con anotaciones de Édgar López y el argentino David Barbona.

Pronto lo subcampeones del Mundial de clubes impusieron condiciones y en el primer cuarto de hora se fueron delante por 2-0.

En el minuto tres Quiñones anotó de zurda el 1-0 y en el 15 le puso un servicio a López, quien convirtió de zurda dentro del área.

Los Tigres del estratega brasileño Ricardo Ferretti dominaron la mitad de la cancha y en el 52 pusieron el 3-0 con otro gol de zurda del "diente" López a pase del francés André Pierre Gignac.

Cuando parecía que la goleada era cosa hecha, el Tijuana reaccionó y se acercó con un gol de López a pase de Jordi Cortizo, en el minuto 90, y otro de Barbona, en un servicio del colombiano Brayan Angulo, en tiempo de compensación.

Con el resultado los Tigres saltaron del undécimo al octavo lugar con tres victorias, un empate, dos derrotas, 10 puntos y un partido por celebrar. Tijuana va en cuarto lugar, con 12 unidades, superando a Santos Laguna por diferencia de goles.

10 PUNTOS suman los Tigres en el octavo lugar, mientras que Xolos se quedó con 12 en cuarto sitio.

EMPATAN GALLOS Y FRANJA

Todo hacía indicar que el Gallo cantaría. Joe Gallardo, joven de 23 años, nacido en Los Ángeles, California, apenas había entrado al campo por los Gallos Blancos del Querétaro. Cinco minutos después (83'), ya festejaba el gol con el que los queretanos vencían al Puebla 1-0.

No fue una jugada armada ni pensada. El joven méxicoestadounidense tomó el balón cerca de la media cancha, apenas "espejeó" la posición del portero de Puebla, Antony Silva y disparó, con la suerte de que un desvío de la defensa esquinara el balón a donde el paraguayo no llegó.

Pero el Gallo no cantó victoria. Apenas siete minutos después, con una Franja lanzada al ataque, vino un jalón descarado del joven Aguilar en el área queretana, el árbitro no lo dudó, marcó penal y Daniel Álvarez empató desde los once pasos en el minuto 92.

En la primera parte Querétaro dominó, siendo Silva la figura al detener todo lo que le disparaban. En el segundo tiempo Puebla tuvo sus oportunidad y ahí Gil Alcalá se levantó como héroe.

Ya al final del partido, ambos se abrieron de capa, vino el gol de Gallos, pero vino la respuesta de Puebla. Salomónico empate. Querétaro llegó a diez puntos en el noveno puesto, mientras que los camoteros suman nueve en el décimo lugar.