Se recuperará crédito a mitad de año: experto

Luego de un 2020 complicado por el impacto que ocasionó el COVID-19 sobre la economía, la recuperación del crédito bancario podría darse a partir de la segunda mitad del año, impulsado por el avance de la vacunación en México, así como el desempeño de Estados Unidos, consideró el director de Regional, firma controladora de Banregio, Manuel Rivero.

El directivo dijo que a pesar de las malas expectativas que prevalecieron el año pasado, en el escenario más complicado de la contingencia sanitaria, se logró mantener financiamiento y una cartera de crédito sana, con un menor endeudamiento de las familias y aumento de ahorro ante meses inciertos que aún se esperan.

"Los segmentos a los que vamos orientados no fueron tan afectados directamente. No participamos en el financiamiento a hoteles y no tuvimos por ese lado un problema. Somos un banco que siempre ha sido muy prudente a la hora de prestar y tener relaciones de largo plazo. Es algo que valoran los clientes", explicó.

En 2020, la firma cerró con un saldo en la cartera de crédito vigente de 108 mil 864 millones de pesos, lo que representó un aumento de 3 % respecto al año previo. Por su parte, las ganancias se vieron impactadas, en línea con todo el sector bancario que opera en México, con 2 mil 952 millones, 20 % por debajo de lo registrado en el mismo periodo previo.

"El año pasado tampoco fue un crecimiento de crédito. Se desapalancaron muchas familias y empresas, y eso también se ve reflejado en el crecimiento de la captación, pero también mucho porque las familias y las empresas lo que han hecho en este tipo es beneficiar la liquidez y pagar créditos, de tal forma que hay una cultura de aversión al riesgo", dijo.

Así, los estímulos económicos en la economía de Estados Unidos a partir de la administración del presidente Joe Biden, significarán una opción para que mejore la actividad nacional, al favorecer a los sectores más vinculados con el principal socio comercial, al mismo tiempo que avanza la vacunación en México.

"Eso será muy positivo para el país. La demanda de crédito de la manufactura o la industria automotriz en la que estamos bien integrados, eso tiene una demanda consecutiva a otras empresas más pequeñas.

"Igualmente las remesas que se han favorecido. Los programas de estímulo van a seguir y el presidente Biden que se ha comprometido en los primeros 100 días de su gobierno a vacunar a 100 millones de habitantes", añadió.

Respecto de la banca digital, la firma registró un crecimiento de 70 % en transferencias durante 2020 y los meses más complicados del confinamiento, con lo que el reto para el sector financiero, más allá de contar con canales digitales, se mantiene un el otorgamiento de un mejor servicio a los clientes que buscan más allá de la oferta bancaria tradicional.