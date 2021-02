A medias, traslado de oficinas federales en Coahuila

En Coahuila, el proyecto descentralizador de dependencias federales anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña no ha funcionado. No solo incumplió con el traslado de Nacional Financiera (Nafin) a Torreón como sede nacional de la banca de desarrollo sino que por razones presupuestales también "extinguió" el año pasado a la Secretaría de Economía federal en La Laguna, restándole con ello competitividad a la zona económica.

Adicionalmente, otras oficinas federales, también enfrentan el abandono gubernamental y operan a menos de la mitad de su capacidad ya que cuentan con menor cantidad de personal y sus funciones quedaron limitadas en perjuicio de los ciudadanos.

PALACIO FEDERAL

Entre algunas muestras está el Palacio Federal, edificio ubicado en la avenida Morelos entre Galeana y Ramón Corona, al que se le invirtieron recursos para una remodelación integral por 170 millones de pesos por medio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) en obras ejecutadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre el 2014 y terminadas en noviembre de 2018, mes en que fue entregado. A pesar de ello, el flujo que se esperaba cayó drásticamente, ya que empezaron a migrar de ahí a locales rentados la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las oficinas de Correos que ahora están en el sector Alianza.

Actualmente, en la parte baja del Palacio Federal hay varias oficinas vacías, en tanto que solo atienden previas citas por internet y en horario acortado por la pandemia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajador (Profedet) y la sede del Poder Judicial de la Federación.

Las dependencias que registran un poco más de actividad son Telecom-Telégrafos de México, con entrada por la avenida Juárez; el Instituto Nacional de Migración (INM), donde se accede por la avenida Morelos; y la Junta Especial 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el segundo piso.

También, con entrada por la calle Galeana en primer piso, donde se le conocía como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy opera la Secretaría del Bienestar que maneja el programa social del Gobierno federal "68 y más", en beneficio de los adultos mayores. Cuenta con otro módulo de atención más pequeño al oriente de la ciudad en la calzada Antonio de Juambelz 364 en la colonia Nuevo Torreón.

PROFECO

Otro caso también de una dependencia subutilizada es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual funciona en oficinas rentadas en la avenida Matamoros, donde unos cuantos empleados que quedan atienden a los ciudadanos. Sus labores se reducen a ser receptores de las denuncias que personalmente presentan consumidores afectados por la compra de un bien o servicio y actúan como conciliadores.

La inspección en el manejo de pesas y medidas en los mercados y centros comerciales, así como la vigilancia para evitar la violación a precios o revisión del despachado de las máquinas en las estaciones de gas o gasolineras, se quedaron en el pasado.

A esta lista, se suma otro organismo señalado por ineficiente pese a su importancia. Se trata del Servicio de Administración Tributaria (SAT) situado en el bulevar Ejército Mexicano. Pese a su función primordial que es vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, actualmente es complicado obtener una cita para realizar trámites presenciales como servicios de firma electrónica para personas físicas, para la inscripción de nuevas empresas, es decir, dar de alta a personas morales y cuando se trata de hacer el trámite directamente, por el reducido número de personal en funciones, la tardanza es de varios días.

En la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se destinan más de 200 mil pesos de renta, su información se ha sesgado, ya que solo se emiten datos derivados de inconformidades por los problemas del agua en los módulos de riego, o cuando se solicitan detalles respecto al proyecto "Agua Saludable", además de ser la que informa sobre el pronóstico del tiempo.

Hay otra oficina federal, de la que se conoce poco su funcionamiento, se llama Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Se ubica en el inmueble que durante años ocupó Diconsa, (Distribuidora Conasupo) y que fue el resultado de la fusión con Liconsa.

Esta distribuye productos para la canasta básica en sectores marginados, a precios más bajos de los que se pueden conseguir en el mercado.

Otras dependencias relacionadas con el sector agropecuario en La Laguna son la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Gómez Palacio y Lerdo.

PROMESAS

Cabe recordar que la promesa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al anunciar su plan descentralizador en campaña no era crear oficinas regionales ni sucursales, sino trasladar las sedes de las Secretarías a los estados con el fin de permitir el crecimiento económico en todo el país.

No obstante, en eso quedó Nacional Financiera en Torreón, en reducidas oficinas situadas en la avenida Abasolo, casi esquina con Galeana mientras que en perjuicio directo para el sector exportador desapareció la Secretaría de Economía pese a los esfuerzos realizados por organismos empresariales para hospedar a la dependencia en un edificio particular, ofrecimiento que no fue aceptado. Pese a asegurar que para el año pasado se tendría un avance del 50 por ciento en este proyecto de mudanza de oficinas no se ha cumplido, y avanza en la desaparición de dependencias, organismos autónomos y programas sociales.