Puebla no tuvo fluidez en el juego contra Querétaro: Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, aceptó que este juego es "el más malo que hemos tenido en cuestión de volumen de juego", pero, "sumamos y eso es lo bueno". Para que La Franja jugará tan mal, fue porque "que se no tuvo fluidez en el juego, no tuvimos la mejor sintonía en asociación y eso nos llevó a no estar tan finos, pero rescato muchas cosas como saldo positivo del partido".

En otros juegos del cuadro camotero, "hubo un circuito de juego más consistente, ahora perdimos muchos balones innecesarios y eso puede generar que se pueda ver como uno de los peores partidos en volumen de juego". Lo rescatable fue el segundo tiempo, y más el final, porque se empató y hasta se pudo ganar. "Venimos a una cancha donde muchos equipos se fueron derrotados. En el segundo tiempo fuimos dominadores, nosotros impusimos condiciones, pero repito, no estuvimos finos. La respuesta ante el gol en contra es positiva, logramos el empate y si hubiera habido más tiempo, creo que podríamos llevarnos la victoria". Hay optimismo: "Este es un paso más. Quizá no sumamos de a tres, pero sumamos y eso es bueno por cómo se dio el juego".