Al 36 por ciento, avance de vacunación para adultos mayores en Viesca

El municipio de Viesca reporta un avance del 36 por ciento en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a las personas adultas mayores de 60 años que habitan en comunidades alejadas como Tanque Aguilereño (El Tanque), Gilita y Boquilla de las Perlas.

Al sábado 20 de febrero, la Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer que en estas localidades se han aplicado mil 020 dosis de la empresa farmacéutica AstraZeneca de un total de 2 mil 830 vacunas que se recibieron en La Laguna y que fueron almacenadas en la cámara de frío de la Jurisdicción Sanitaria VI.

A nivel estatal, el avance de vacunación a este sector poblacional es del 40 por ciento. El domingo 14 de febrero llegaron al Aeropuerto Internacional de Torreón 20 mil 298 unidades y a una semana, se han inoculado a 8 mil 164 personas de la tercera edad.

Por municipio, la aplicación de vacunas es la siguiente: En Viesca se ha inoculado a mil 20 personas, en Arteaga a 2 mil 689, General Cepeda a 841, Cuatrociénegas a 810, Ocampo a 570, Sacramento a 272, Escobedo a 132, Candela a 280, Abasolo a 271, Zaragoza a 200, Guerrero a 149, Juárez a 120, Progreso a 469 y Sierra Mojada a 350.

Las unidades de la empresa farmacéutica AstraZeneca están siendo resguardadas en las cámaras de frío de las 8 Jurisdicciones Sanitarias del estado y custodiadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al centro de distribución de Frontera se destinaron originalmente 4 mil 420 vacunas contra el COVID-19 para las personas de la tercera edad. Al centro de distribución de Saltillo se enviaron 5 mil 760, a Múzquiz 3 mil 970 y a Piedras Negras un total de 3 mil 318 dosis.

El gobierno mexicano habilitó el Registro nacional de vacunación contra el COVID-19 para las personas adultas mayores, informando que una vez concluido el trámite un Servidor de la Nación se pondría en contacto con los beneficiarios para informarles la hora y el día en que deberían acudir al puesto de vacunación más cercano. No obstante, hasta ahora no habido mayor información al respecto y al menos en esta región, no se ha dado a conocer públicamente el padrón de personas de más de 60 años que son candidatos y candidatas a recibir el biológico.

Según la Política Nacional de Vacunación, la segunda etapa de inoculación a los adultos mayores comprende de febrero a abril de este 2021.