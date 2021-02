Busca Morena revocar sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila

Los directivos del partido Morena buscarán la revocación de la sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila que impide la coalición de ese instituto con el Partido del Trabajo (PT) y de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) en la contienda del próximo 6 de junio y hay confianza en triunfar ante los órganos electorales federales, declaró Juan Manuel Barrera, precandidato a la alcaldía de Torreón.

En rueda de prensa convocada por Barrera y Luis Fernando Salazar, otro de los aspirantes a la presidencia municipal, Juan Manuel enfatizó que Morena es un proyecto nacional que está enfrentando resistencias, como ahora con el Tribunal Electoral de Coahuila, que rechaza la coalición Morena-PT-UDC.

Tras reiterar que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que diga la última palabra en torno a la coalición que les ha sido negada a nivel estatal, reiteró que por su parte los precandidatos deben estar unidos.

Consideró natural que haya disputa entre los distintos precandidatos de Morena a la alcaldía, pero hizo un llamado a la unidad y adelantó que sea quien sea el aspirante oficial de ese partido habrá unidad para sacar adelante el triunfo. "Todos tenemos las mismas oportunidades y deberemos acatar lo que se determine sobre quién será el candidato. Esperamos ir en coalición con los otros partidos y confiamos en que se resolverá de manera favorable", dijo Juan Manuel Barrera.

Reconoció su extrañeza que otros aspirantes no hayan aceptado el pacto de no agresión, "pero de cualquier manera nosotros somos un partido fuerte, con aceptación entre los ciudadanos y saldremos adelante". Enfatizó que no vislumbra la desunión una vez que sea nombrado el candidato de Morena a la alcaldía de Torreón y es seguro que vendrá la unidad, sea quien sea el candidato. "Sin problema", reiteró.