Alerta Cofepris a población sobre falsificación de vacuna contra el COVID-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta a la población sobre la falsificación y aplicación de la vacuna apócrifa contra COVID-19 BNT162B2 de Pfizer/BioNTech. En este sentido es importante resaltar que cualquier vacuna contra el COVID-19 que esté a la venta en páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituyen un fraude un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. Mediante un comunicado, la dependencia informó que se recibió información de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Nuevo León donde llevaron a cabo las acciones de protección contra riesgos sanitarios en un establecimiento denominado SPINE CLINIC BY IMPERIO ubicado en San Nicolás de los Garza. Lo anterior debido a la comercialización y aplicación ilegal de la vacuna BNT162B2 Pfizer/BioNTech contra el virus SARS-CoV-2. Los productos encontrados ostentan el lote 783201 con fecha de caducidad de AUG 24 y son apócrifos.

La Cofepris aclara a la ciudadanía que la vacuna preventiva contra el COVID-19 es gratuita y que solo se aplica de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que estableció la Secretaría de Salud de México. Incluso, indica que las personas interesadas en conocer más detalles, pueden ingresar a la página oficial de internet: www.coronavirus.gob.mx

Si a usted le ofrecen la venta de la vacuna de la empresa Pfizer, S.A. de C.V., no deberá adquirirla, ya que en México, por el momento, no está autorizada su venta al sector privado; además de que la empresa Pfizer, S.A. de C.V. no ha reconocido a ningún intermediario para este fin, por lo que si usted adquiere alguna sustancia que se ostente como vacuna, es falsa, advierte la Comisión.

Ante cualquier irregularidad, se puede realizar una denuncia sanitaria en: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.