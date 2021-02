Muere la madre de Ronaldinho por COVID-19

El jugador dio la noticia de que madre se había contagiado del coronavirus el pasado 21 de diciembre.

“Queridos amigos, mi madre está enferma de COVID-19 y estamos luchando para que se recupere pronto. Ella se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, recibiendo todos los cuidados. Gracias por sus oraciones, energías positivas y afecto. Fuerza madre”, escribió el astro en su cuenta de Twitter.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe