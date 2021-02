Actriz de Betty la Fea vive en asilo por complicada situación familiar

Luego de 20 años de haberse estrenado la aclamada novela colombiana, Betty La Fea, las actrices principales continúan en el corazón de los televidentes y fans de Netflix, como Dora Cadavid, quien interpretó a Inesita.

Inesita era la costurera de Ecomoda que podía calmar las crisis de 'Hugo Lombardi' y la figura paterna del 'Cuartel de las Feas', convirtiéndose en la consejera y guía de sus integrantes.

Actualmente la actriz de 83 años de edad tomó la decisión de mudarse a un asilo de ancianos, luego de la muerte de su hijo único Moisés cadavid, quien fue también actor y director de la televisión colombiana.

Moisés falleció a los 52 años de edad a consecuencia del cáncer, por lo que Dora cayó en una profunda depresión y tomó la decisión consciente de que ya no podía vivir sola.

“Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas muy inteligentemente buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Yo no puedo sacrificar a una nuera y una nieta, su vida conmigo”, declaró en una entrevista.

Afortunadamente parte del elenco con el que comprtió pantalla en el show, como Marcela Posada, Luces Velásquez y Estefanía Gómez continúan visitándola.