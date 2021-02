Afirman que aspecto de Fátima Molina provocó baja en rating de Te acuerdas de mí

La telenovela Te acuerdas de mí, protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto podría ser reemplazada del horario estelar por el melodrama de Juan Osorio, Qué le pasa a mi familia, pues aseguran que desde su inicio el rating va en caída.

Y es que tras su estreno, Te acuerdas de mí promediaba entre 2 millones 900 mil y 3 millones de espectadores, pero esta semana su audiencia cayó a 2 millones 200 mil personas, por lo que los ejecutivos de Televisa analizan cambiarla de horario, de acuerdo a información proporcionada por el reportero Marco Antonio Silva en el programa Fórmula Espectacular de Maxine Woodside.

Según se dio a conocer, la baja en el rating de la telenovela se debería al físico de Molina, pues se reveló que se realizó un focus group para determinar qué está fallando con el melodrama de Carmen Armendáriz, llegando a esa conclusión.

“Me estaban diciendo el día de ayer que está empezando a peligrar la telenovela Te Acuerdas de mí. Están viendo si la cambian de horario porque ya cayó a dos millones 200 mil espectadores, ya le está yendo muy mal y que hicieron un focus group y que Fátima Molina no está gustando su aspecto físico; la gente de acuerdo a lo que comentan en la página y focus, ella no ha logrado prender como protagonista de telenovela”, expresó el periodista.

Silva afirmó que a algunas personas de la audiencia no les gusta el lunar de la protagonista (Fátima), por lo que han pedido que se lo quiten: “porque ese lunar la hace verse rara, que cuando le hacen close up no se ve bien al aire”, expresó el reportero, a lo que Maxine Woodside detalló que “en Televisa están acostumbrados a ver a puras actrices güeras y de ojos azules, pero no todas somos así”.

