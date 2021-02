Eiza González explota y niega contratar paparazzis tras señalamientos

La actriz mexicana Eiza González explotó luego de que fuera acusada de llamar ella misma a los paparazzis para promocionarse.

Su molestia vino después de que el medio Just Jared compartiera una foto de la actriz donde aparece caminando rumbo al set de grabación del programa de Jimmy Kimmel para su reciente entrevista.

En la descripción de dicha fotografía, Just Jared escribió: “Espectacular Eiza González en un vestido verde manzana de Burberry mientras llega a su aparición socialmente distante en Jimmy Kimmel Live en Los Ángeles”.

La publicación recibió varios comentarios positivos sobre la apariencia de Eiza, sin embargo, hubo quien cuestionó la autenticidad de la foto.

“¿Adivina quién llamó a los paparazzi?, escribió un internauta.

Ese comentario hizo molestar tanto a la estrella de Baby Driver, que se tomó el tiempo de responderle directamente a dicho usuario que sugirió que ella misma llamó a los fotógrafos que estaban a su llegada con Jimmy Kimmel.

"Hola Hinda. Al leer el sarcasmo de tu mensaje, sentí la necesidad de responder a tu pregunta. Nunca en toda mi carrera llamé o "avisé" a un paparazzi. Hasta el punto que invitaría a cualquier paparazzi a que se presente y demuestre si he hecho tal cosa. No tengo nada de qué preocuparme. Te animo a que no creas todo lo que lees en los sitios de chismes. Lo que pretenden es vender. A toda costa. Me gusta vivir mi vida lo más privado posible. Por el resto de mi vida. No estoy segura de que lo sepas, pero los paparazzi se ganan la vida con las imágenes. Por eso se estacionan afuera de nuestras casas y nos siguen hasta que obtienen una foto. De nuevo. No tengo nada que esconder".

Continuó: "Pero no dejaré que tú ni nadie me calumnien con algo inventado por un sitio de chismes para victimizar a su hombre favorito y maldecir a una mujer que ha estado trabajando sin parar desde que era niña por una narrativa más jugosa. No necesito ningún hombre o fotos para darme una carrera. He trabajado bastante duro para estar donde estoy. ¡Te deseo lo mejor este jueves!”, le respondió Eiza.

Durante su entrevista con el famoso presentador estadounidense, González promocionó su nueva película que protagoniza Rosamund Pike, I Care a Lot, la cual ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.

