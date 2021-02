Disney anuncia cambios y ajustes en sus plataformas

Sin cambios en su programación pero sí en su aspecto visual y nombre, a partir de este lunes los diferentes canales de entretenimiento de Fox serán conocidos como Star.

Además el próximo mes de junio se sumará una nueva plataforma, Star+, que en el caso de Latinoamérica será independiente de Disney+, contrario a como sucede en Europa donde está dentro de la plataforma de Disney.

De acuerdo con los ejecutivos de The Walt Disney Company (propietaria de Fox), series como Los Simpson, This is us y Duncanville continuarán en sus diferentes canales.

"Este cambio importante de Fox a Star viene con retos interesantes porque estamos hablando de cambiarle el nombre y hacerle un rebranding al canal de entretenimiento general más importante de México y Latinoamérica", señaló en conferencia David Chávez, VP de Marketing de The Walt Disney Company Mexico.

"Lo primero que hicimos fue pensar cuál era el concepto creativo detrás del nombre 'star' y este vínculo que siempre ha existido entre las estrellas el entretenimiento, las grandes estrellas del cine y demás. Es lo que creemos que como nueva marca de entretenimiento que estamos construyendo, queda ideal".

Con esta transformación Fox Channel se convierte en Star Channel, Fox Life en Star Life y Fox Premium en Star Premium. Además, mientras llega su nueva plataforma de streaming seguirá funcionando la página de Fox en donde se transmiten los contenidos.

Uno de los temas que quedan por definir es si con esta llegada a Latinoamérica también se incluirán todas las temporadas de "Los Simpson" ya que en el caso de Disney+ (que llegó a México en noviembre) sólo están disponibles dos.

Al respecto del último año de la compañía y los cambios que han vivido, los ejecutivos explicaron que fue un año récord, gracias a que la gente estuvo en casa mirando televisión por la pandemia del COVID-19.

"El desafío más grande que tenemos es que el consumidor entienda que todo lo que antes estaba en Fox va a seguir estando en Star", dijo Gonzalo Fiure, Head of General Entertainment de The Walt Disney Company Latin America.

"En el balance tenemos el lanzamiento en noviembre de Disney+ en el que tenemos el objetivo de poder acercar el contenido directo al consumidor y que pueda tener la decisión de ver el contenido donde le sea más conveniente y Star viene a complementar esto. Disney+ como una plataforma familiar y Star+ como entretenimiento general y deporte un poco más adulto pero complementario", añadió David.