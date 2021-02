Cameron Diaz confirma su retiro de la actuación tras ser mamá

Cinco años después de tomar la decisión de poner punto final a su carrera como actriz, Cameron Diaz sigue convencida de que tomó la decisión correcta.

Y es que la artista, que ahora tiene 48 años, se convirtió en madre por primera vez en diciembre de 2019 cuando dio a luz a su hija Raddix junto a su marido, el rockero Benjamin Madden, de la banda Good Charlotte.

Durante una entrevista en el programa de radio Quarantined With Bruce, aseguró que no planea volver a la actuación de momento porque “no podría imaginar” dejar a su bebé para embarcarse en jornadas de rodaje de 14 horas.

“La maternidad y el matrimonio han sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora. Son muy importantes”, dijo Cameron. “Esperé a este momento para poder hacer todas esas otras cosas, para no tener ninguna distracción”.

Respecto a un regreso al cine en el futuro, no quiso cerrar la puerta definitivamente.

“Mira, nunca voy a decir nunca sobre nada en la vida. Simplemente no soy esa persona. ¿Volveré a hacer una película? No quiero hacerlo, pero ¿lo haré? No lo sé. No tengo idea. Tal vez. Nunca digas nunca”, afirmó de forma enigmática.

"Lo siento por tantas madres que tienen que ir a trabajar, hagan lo que hagan. Lo siento mucho por ellas y por sus hijos", añadió solidaria. "Me siento bendecida por poder estar aquí con mi hija y ser la madre que soy".

Sobre cómo se mantiene ocupada al día de hoy, la exactriz explicó que su marca de vino Avaline, que lanzó el pasado verano a base de uvas catalanas, es "el único trabajo diario que hago, aparte de ser ama de casa. Decidí que quería otras cosas en mi vida. Llevaba tanto tiempo trabajando, haciendo películas, que era muy duro, y no había dejado espacio para mi vida personal", contó.

Desde 1994 hasta 2014, Diaz protagonizó más de medio centenar de películas y se convirtió en uno de los rostros más populares de Hollywood y del planeta. Algo que le hizo lograr ser la actriz mejor pagada del mundo entre 2007 y 2008, cuando cobraba cheques de 50 millones de dólares por cada proyecto en el que participaba.

Sin embargo, hace un lustro decidió parar. “Comencé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, hace ya 25, y eso es mucho tiempo”, le dijo a InStyle. “Le he dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien que me tome tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo. Si es que decido hacerlo”.