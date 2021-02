Aislinn Derbez posa en lencería y 'espera' ser juzgada por su papá

Este fin de semana la influencer, actriz y modelo Aislinn Derbez cautivó a través de Instagram con una sensual fotografía en lencería negra.

La sesión fue tomada por el fotógrafo Henry Jiménez a quien 'le lanzó' a su papá, esperando las críticas del comediante Eugenio Derbez.

"Y pues Henry Jiménez me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron y bueno.. aquí esperando a que Eugenio Derbez juzgue mi foto...", escribió.

Hasta el momento su post ya alcanzó los 672 mil likes.

