Hija de Ricardo 'N' rompe el silencio sobre su acusación de abuso sexual

A pocos días de que se anunciara la detención del actor y cantante, Ricardo 'N', por presunto abuso sexual hacia su hija de 14 años de edad, la adolescente rompió el silencio.

Poco después de que el exgaribaldi hiciera público un comunicado en el que aseguraba que no se iba a quedar callado sobre las acusaciones que estaban haciendo en su contra, Valentina compartió un mensaje en Instagram.

"Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto sobre el tema, es un tema delicado. Me costó mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente", escribió.

Además, compartió los hashtags 'No more sexual abussing", "No estás sola", "No te quedes callada", acompañados de corazones morados, los cuales simbolizan diferentes movimiento feministas sobre el apoyo a víctimas de abuso y familiares de víctimas de feminicidios.

