Lorena de la Garza presentará hoy función streaming de Mentiras

A 12 años de su estreno en la Ciudad de México, la obra Mentiras, el musical; sigue, ni la pandemia de COVID-19 la ha frenado.

La actriz, Lorena de la Garza, se siente orgullosa de ser parte de la historia de dicho montaje que hoy proyectará a las 20:30 horas la función que dio el 6 febrero de 2019 en el Auditorio Nacional con motivo de su primera década de existencia.

"Este sábado se va a transmitir la función especial de Mentiras, el musical cuando estuvimos en el Auditorio Nacional hace dos años. Ahora, que se cumplen 12 años de su estreno en México decidimos festejar con los fans. Mentiras sigue y seguirá pese a una contingencia y pese a todo", comentó.

Lorena de la Garza charló en exclusiva vía zoom con El Siglo de Torreón de la trascendencia del montaje y reveló las razones por las que se ha vuelto un clásico del teatro en la República Mexicana.

"Tiene un sinnúmero de cosas que le han dado el éxito. De entrada cuenta con una selección perfecta de canciones de los 80 y 90 que son décadas tan queridas por el público, los arreglos que se hicieron para llevarlas al teatro son formidables y la forma en la que está estructurada la obra han sido las causas de su trascendencia, además de que se ha posicionado en el gusto, no solo de adultos, sino también de niños y jóvenes".

Desde la sala de su hogar en Ciudad de México, Lorena recordó en la entrevista a la fallecida actriz y cantante lagunera, Hiromi Hayakawa, quien durante muchos años formó parte del musical dirigido por José Manuel López Velarde.

"Hiromi dejó y dejará huella para siempre en el teatro nacional. Era una mujer muy disciplinada, con una voz hermosa y con una gran capacidad artística. Ella hizo los cuatro personajes femeninos de la obra y los hacía muy bien y siempre de manera distinta.

"Su ausencia es grande, pero vive gracias a que no la olvidamos. Siempre sentimos que está ahí con nosotros de forma espiritual y además lo está también por medio de su hermana Kaori Hayakawa, es de las "stage managers" más importante de México y la tenemos en Mentiras, el musical".

En la proyección del día de hoy, Lorena interpretará a "Yuri", pero durante el evento otras actrices irán apareciendo con el mismo rol. Se trata de un coctel de actores y personajes, algo que el público disfrutó bastante cuando se realizó de forma presencial.

"Es un elenco enorme. Verán a diferentes "Yuris" o "Lupitas". Van a estar, además de una servidora, Angélica Vale, Kika Edgar, Lolita Cortés, Dalílah Polanco, Tatiana, Paola Gómez, Alicia Paola, Ana Cecilia Anzaldúa, Georgina Levín, Gloria Aura, Lety López, Majo Medellín, Majo Përez, María Chacón, Marta Fernanda, Mary Francis Reyes, Reyna López, Lenny de la Rosa, Carlos Gatica, Daniel Elbittar, Efraín Berry y Enrique Montaño", relató.

GOLPE AL TEATRO

Por otro lado, Lorena lamentó la manera en la que la pandemia ha afectado al teatro y es que actores, equipo de producción y personal taquillero se han quedado sin trabajo por mucho tiempo.

"La pandemia nos ha golpeado a todos, pero el golpe ha sido más fuerte para el gremio teatral. Tenemos que apoyar al teatro que es arte, magia y cultura. En unos meses volverán a abrir los teatros y les pedimos a las personas que vayan ya que las medidas de sanidad serán las indicadas para prevenir contagios".

La artista comentó que en relación a otros sitios, en los teatros la posibilidad de contraer COVID-19 es mucho menor, "si supiéramos que dañaríamos su salud créannos que no intentaríamos abrirlos y dar funciones".

"Tenemos un sistema de aire lavado que continuamente se está limpiando, las butacas se sanitizan a cada rato, en cuanto a las butacas quien vaya no tendrá a nadie a un lado, ni atrás ni adelante; todo eso se cuidará, además de que se le pedirá a la gente que no se quiten cubrebocas en ningún momento. Los contagios se dan en otros lugares como en las fiestas o tal vez en los aviones".

Además de Mentiras, el musical ; De la Garza integra el elenco de la puesta en escena Ghost, la cual a unos días de haberse estrenado en CDMX tuvo que suspender sus funciones por el aumento de casos de coronavirus en la capital del país.

"Nuestras autoridades nos mandaron cerrar y lo comprendimos muy bien porque la situación así lo ameritaba, había que acatar las órdenes. Estamos esperando regresar con Ghost, inspirada en la película de Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg".

Sobre su personaje de "Nacasia" en La hora pico, Lorena comentó que le ha dado bastantes satisfacciones, sin embargo, no quería encasillarse en éste, es por eso que ha trabajado bastante para destacar con otros papeles.

"Ella siempre está en mis recuerdos, además de que se siguen viendo las retransmisiones de La hora pico. Ya pocas veces lo realizo porque consideré que había que continuar, no me quería quedar estancada en un personaje, pero siempre le agradezco que me dio a conocer, me dio de comer y me sigue dando de comer todavía".

En cuanto a su relación con Consuelo Duval, con quien hacía la dupla de "Nacasia" y "Nacaranda", dijo que es maravillosa aunque han tenido sus diferencias, tal y como ocurre entre amigos o familiares.

"Consuelo es como mi hermana y como en toda relación hay peleas, pero seguimos juntas. Igual no nos vemos seguido, sin embargo, siempre hay una llamada, un mensaje, una etiqueta en redes sociales. Nos hemos aprendido a amar y aceptar con nuestros errores y defectos".