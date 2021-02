Torreón consiente a Alan Saldaña

El standupero, Alan Saldaña, se mostró emocionado de haber vuelto a Torreón, en donde anoche ofreció un show en un restaurante bar de la localidad.

"Estoy feliz de regresar a Torreón porque siempre me consienten mucho y me da gusto ser de los primeros artistas en dar un espectáculo en vivo en La Laguna en este 2021", comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.Como se sabe, hace unos días Poncho Denigris-Su paisano- bautizó a Torreón como "Polvorreón" luego de la "lluvia lagunera" que se desató el domingo pasado; al respecto, Saldaña le comentó a los habitantes de la Comarca que no lo tomaran a mal pues, "Es Ponchoooo, so viene de Poncho, es broma".Alan trajo a Torreón su nueva gira denominada Que ni se te ocurra, con la que busca divertir a las personas sin ofenderlas."Es un show con un toque más irreverente y picoso, pero siempre cuidando el respeto a la gente; eso es primordial. De igual manera estamos presentándonos con todas las medidas sanitarias, tanto de equipo como en los sitios a los que voy", aseguró.

El regiomontano manifestó que la pandemia de COVID-19 le permitió disfrutar más de su familia ya que antes andaba de arriba para abajo dando espectáculos.

"He estado generando bastante contenido en redes sociales. Todo esto me permitió acercarme a mis seres queridos", contó el standupero, quien reveló que hasta ahora no se ha contagiado de coronavirus.

Hace tiempo, Alan subió en redes un monólogo en el que habla de un famoso café que se encuentra en casi todo el mundo. Muy a su estilo, contó esa vez que al pedir una de sus especialidades le costó muy cara y le llamó la atención que le escribieran su nombre alrededor del vaso; esa charla unipersonal le dio miles de visualizaciones y con ello, fama.

"Fue el primer monólogo que la gente acogió de un servidor, eso me ayudó a ponerme en el mapa, desde entonces no paro de trabajar".