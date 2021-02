Woodside sufre efectos secundarios

La periodista Maxine Woodside reveló que presentó algunas reacciones secundarias luego de recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Y es que declaró en su programa radiofónico, Todo Para la Mujer, que los malestares comenzaron a llegar la misma noche horas antes de haber recibido la aplicación, por lo que los ha atribuido a una reacción ocasionada por el fármaco sin poner en duda la posibilidad.

Entre sus molestias señaló que tuvo dolor de cabeza y escalofríos, aunque gracias al medicamento que ingirió para aminorar los estragos, aseguró que pudo conciliar el sueño, sin mayor inconvenientes.

También indicó que a la mañana siguiente del episodio amaneció sin ninguno de los síntomas que la aquejaban horas antes.

"En el día no me dio reacción pero en la noche, no sabes lo mal que me sentía, un dolorazo de cabeza, escalofríos y mal… pero me tomé dos aspirinas y ya, se me pasó, amanecí perfecta, con dolorcito en el brazo, ya sabes como cuando nos pusimos la de la influenza que te duele un poco el brazo pero nada del otro mundo", comentó.

Woodside relató que, dentro de su experiencia al acudir a recibir la vacuna, se formó desde muy temprano en Cuajimalpa, y señaló que todo se realizó oportunamente y de la forma más organizada posible y siguiendo los protocolos señalados por las autoridades para procurar el bienestar de los involucrados.

Además, comentó que, siguiendo los protocolos establecidos, al ser inoculada le fue asignado un lugar especial en el que un médico la mantuvo en observación con el fin de asegurarse de que la paciente no presentara ningún tipo de efecto secundario dentro de los primeros treinta minutos posteriores a la aplicación de la primer dosis de la vacuna.