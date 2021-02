Colonos en Torreón protestan por fallas en drenaje

Habitantes de Torreón se manifestaron ayer viernes contra autoridades municipales; reclaman por daños y carencias diversas en el sistema de drenaje de su sector, además de la falta de agua potable suficiente en sus viviendas.

Fue minutos antes del mediodía que alrededor de 30 habitantes del exejido El Tajito decidieron salir de sus viviendas, tomar sillas, palos y llantas y bloquear la circulación vehicular sobre el bulevar Heriberto Ramos, justo a un costado del canal de riego que pasa por el norponiente del municipio.

Durante más de una hora no permitieron el paso de vehículo alguno por esa zona, reclamaron la presencia de representantes del Ayuntamiento de Torreón para hacerles mención de sus demandas, principalmente en lo relacionado a supuestas carencias de agua potable y constantes brotes desde los drenajes de toda la zona.

La presencia de los quejosos además generó molestias de algunos conductores, mismos que llamaron a los números de atención de corporaciones de seguridad, esto para negociar el retiro del bloqueo y que se pudiera reanudar el tránsito local; ante esa situación se registró el arribo cerca del mediodía de agentes de la Policía Civil Coahuila y de la Policía Municipal, mismos que dialogaron con los vecinos hasta que se tuvo el arribo de personal de Atención Ciudadana de Torreón.

Personal a cargo de la oficina municipal pudo lograr el retiro del bloqueo de la vía, esto bajo la promesa de que se revisará directamente con la Gerencia Técnica del Simas Torreón el funcionamiento del drenaje, además de que se verificará que exista abasto de agua potable suficiente de forma inmediata en las viviendas del ex ejido el Tajito.

Fue durante la presente semana que se registraron diversos apagones en el país, esto derivado de la falta de gas en las estaciones de la CFE, la suspensión del suministro eléctrico generó a su vez daños en bombas del Simas Torreón y falta de agua en casi todo el municipio.

No obstante, los habitantes de la zona argumentaron que la falta de agua potable no data de hace unos días, sino que llevan prácticamente meses con problemas de ese tipo y que pese a realizar los reportes correspondientes no tienen solución, por ello determinaron realizar la manifestación en un acto de "desesperación".