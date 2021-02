Taylor Swift es dueña de su música

Una disquera le quitó todo su pasado a Taylor Swift, perdió el trabajo que realizó en sus primeros seis álbumes que la catapultaron al éxito, sin embargo, al alzar la voz y visibilizar lo que sucede dentro de los sellos discográficos, se convirtió en una de las pocas artistas que logró el control y ser dueña de todo lo que hace.

Andrea Pastor, abogada y especialista, explica que Swift, quien actualmente está firmada con Universal Music en EU, será dueña de sus másters al término de su contrato, aunque negoció en la compañía que les dará a cambio una licencia temporal para que puedan usar sus canciones. De acuerdo con Pastor, quien trabajaba en Capitol Records, un sello discográfico estadounidense propiedad de Universal Music Group cuando Taylor firmó, comenta que por un lado, están los derechos de autor en cuanto a la letra y música de las canciones, y por el otro, la interpretación. Todo empezó, dice, cuando Swift estaba por concluir su contrato con Big Machine Records, cuyo dueño era Scott Borchetta; para seguir con él, ella pidió que le regresaran la titularidad del máster y él dijo que sí, siempre y cuando firmara un nuevo contrato, y por cada nuevo álbum que lanzara, él regresaba uno. "Pero Taylor dijo: 'no, gracias, mejor me voy con otra disquera' y así firmó con Universal". La abogada explica que luego Big Machine Records fue adquirida por Scooter Braun, a quien Taylor acusó de haberle hecho bullying. "Para ella fue un problema doble, no pudo recuperar la propiedad de sus másters y le vendieron su trabajo a una persona con la que no se lleva bien". Scooter vendió a su vez los discos de Taylor a la empresa Shamrock Holdings, por más de 300 millones de dólares, sin que le avisaran. Pero ahora que venció el contrato, es libre de regrabar sus discos sin que Scooter pueda usarlos porque no tendrá los derechos de las letras y la música. "Taylor está bloqueando a toda esta gente de su antigua disquera" agrega.