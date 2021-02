Exige IP de La Laguna a legisladores reforma 'a favor de México'

Dirigentes de las industrias y comercios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, llamaron a los legisladores federales que representan a La Laguna a que vean por el país y que trabajen a favor de los mexicanos en la discusión de la reforma energética.

En bloque, los empresarios manifestaron su impotencia de que, a pesar del potencial energético que tiene el país, la ley actualmente no permite su explotación, por lo que atraviesan por una situación muy crítica ante la suspensión del gas y la energía eléctrica que se ha registrado en esta semana.

Los presidentes de Canacintra en Torreón y Gómez Palacio, ELAC, Canaco y CLIP, mencionaron que hay afectaciones millonarias en la región a causa de la baja del suministro de gas natural, lo que ha derivado en suspensiones en la energía eléctrica.

Recordaron que las empresas vienen de una pandemia por COVID-19 que lleva casi un año y ahora se suma esta problemática, que consideraron se pudo haber previsto si se hubiesen tomado decisiones adecuadas por parte del Gobierno federal, a quien acusaron de no brindar ningún tipo de apoyo a este sector.

CONDICIÓN CRÍTICA

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Torreón, explicó que las industrias enfrentan un grave problema por las condiciones climáticas en Estados Unidos, lo que derivó en un congelamiento de las tuberías de gas natural y se bajó la capacidad de flujo, de modo que se afectó en gran medida a México, que es dependiente de dicho país en esta materia prima.

Aclaró que el abasto de gas licuado de petróleo (LP) está garantizado y llamó a la ciudadanía a no realizar compras de pánico, pues indicó que ese gas proviene de Canadá y no enfrenta ningún desabasto, por lo que pidió tranquilidad a la gente en este sentido. Indicó que el problema radica en el gas natural, donde se congelaron válvulas y esto ocasionó problemas en el abasto de termoeléctricas en el norte, por lo que sobrepasó la capacidad de generación de energía eléctrica que tiene el país.

"Si no le apostamos a la generación de energía, estos 'apagones' van a seguir pasando", explicó. Ante el bajo flujo de gas, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) restringió hasta un 70 por ciento el uso de los grandes consumidores, lo que derivó en la suspensión de plantas.

"Las industrias enfrentamos condiciones críticas y un problema, también, es que nos sentimos abandonados por parte del Gobierno federal, porque no han salido a dar apoyos, ni ayuda, nada, y como hicieron ellos una declaratoria de emergencia por caso fortuito, todas las personas que tuvieron problemas con CFE, que tuvieron desconexiones de equipos dañados o producciones paradas, no podemos hacer reclamo alguno, por la manera en que el Gobierno sacó la declaratoria", expuso.

Inicialmente, dijo, se mencionó que se afectaría a 12 estados con los apagones en la energía eléctrica y en realidad fueron 29, lo que pone en evidencia que el país está al límite en la generación de energía, en comparación al consumo, no se tiene tolerancia por cuestiones climatológicas o mantenimiento de plantas, lo mismo ocurre en el gas, donde se depende demasiado de Estados Unidos.

"Yo a veces hago esta comparativa burda: imagínense que abajo de sus sillas hubiera mucha comida pero ustedes estuvieran muriendo de hambre, ahorita la ley no nos permite, por las declaraciones que ha habido de la contrarreforma eléctrica, que tomemos el alimento, entonces, si seguimos así, nos vamos a morir de hambre y la comida se va a quedar abajo", dijo González Silva.

El dirigente de los industriales dijo que la cuenca de petróleo y de gas más importante en el mundo, no comprobada, es la de Eagle Ford a Burgos. Del río Bravo hacia arriba, hay 1,500 pozos de extracción de petróleo y de gas, mientras que hacía abajo solamente hay uno, de modo que se compra el gas a Texas, que se extrae de la misma burbuja.

"Lo que le pedimos a los legisladores es que vean por México, que olviden los partidos políticos, las ideas dogmáticas, que legislen a favor de México, si no se produce suficiente electricidad, no podemos traer más inversión extranjera directa, no podemos crecer porque ya estamos al límite", dijo.

"Nos llena de impotencia que tenemos el recurso pero desde hace dos años se cancelaron las rondas y se anularon los contratos, un solo contrato iba a producir 117 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, ahorita no tendríamos ese problema si hubiera seguido operando ese contrato", explicó.

FALTA PREVISIÓN

Mario Alvarado Rodríguez, presidente de Empresarios Lerdenses, A.C. (ELAC), dijo que hay empresas en este municipio que tienen que trabajar a un 30 por ciento de su capacidad por la limitante en el gas natural, mientras que otras han tenido que invertir para hacer la conversión a gas LP, lo que genera aumentos muy graves en el costo de producción.

"Pero es más costoso no trabajar", expresó.

Indicó que además el servicio de internet ha enfrentado problemas de conexión, por lo que tanto negocios grandes como pequeños y micro han sido afectados.

"Desafortunadamente mucho ha sido provocado por la falta de previsión del Gobierno federal", comentó.

Señaló que en administraciones federales anteriores se contaba con un seguro para tener un tope en el costo del gas natural, pero este año se canceló por "economizar", de modo que los costos se han incrementado considerablemente por la tormenta invernal en Estados Unidos.

"Hay decisiones en el Gobierno federal que abonan a que esta crisis se haga más grande, se pudo haber previsto, es una tristeza ver que no se aproveche la cuenca de Burgos", dijo.

RIESGO ECONÓMICO

José Luis Hotema de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), dijo que existe un riesgo muy importante en la economía mexicana ante la dependencia que se tiene de gas natural de Estados Unidos.

Señaló que el gobernador de Texas mencionó la posibilidad de cerrar esta materia prima a México para abastecer a su país, lo que pudiera ocurrir si el Gobierno de Estados Unidos así lo determina, para fortalecer su capacidad instalada, lo que sería muy grave para México.

Expuso que la afectación a la región ha sido menor a la del norte de Coahuila u otros estados; sin embargo, consideró necesario que se convoque a los legisladores a revisar esa reforma energética, a hacer mesas de trabajo con la Iniciativa Privada (IP).

Consideró que en su momento, algunas decisiones en la Federación se han tomado con base en un argumento de que había corrupción en algunos temas; no obstante, indicó que el país necesita avanzar y para ello se requiere revisar este tema, los contratos de la cuenca de Burgos, al igual que el impulso a las energías renovables.

"Al Gobierno federal le ha faltado claridad en estos temas, si los cortes de energía fueran programados, las empresas podríamos plantear una estrategia para trabajar y no tener pérdidas, pero no hay información al respecto del Gobierno", dijo.

EN INCERTIDUMBRE

León Reyes Rosales, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Gómez Palacio, dijo que los negocios han enfrentado pérdidas considerables a causa de los "apagones" en el suministro de energía eléctrica, donde los refrigeradores han dejado de operar y esto ha perjudicado a quienes venden alimentos.

Refirió que las tortillerías y panaderías han enfrentado problemas en la distribución de gas natural, por lo que algunos han optado por cambiar sus sistemas a gas LP, aunque no todos tienen esta posibilidad.

Recordó que desde hace un año están en funciones de acuerdo al semáforo epidemiológico de COVID-19, por lo que han enfrentado muchas restricciones y ahora se suma este problema. Indicó que esto ha impactado en bajas ventas y ha perjudicado la producción, pues con los cortes se han quedado inconclusas sus labores.

Luis Felipe del Rivero, consejero en Canaco, dijo que hay incertidumbre en los socios por el temor de quedarse sin gas natural o sin energía eléctrica, que han perdido ventas por la falta de pagos con tarjeta o porque se quedan sin sistema, ante la falta de programación en los "apagones".

"El sector empresarial está más unido que nunca, vemos la necesidad de que se realicen otro tipo de políticas para salir adelante", dijo, "esto ha sido la última estocada que nos vinieron a dar".

LLAMAN A LEGISLAR

Patricia Corro López, presidenta de la Canacintra en Gómez Palacio, dijo que "hay una persona que, sin un análisis previo, está lanzando iniciativas para el sector energético, pero queremos que los legisladores comiencen a cuestionar lo que se está haciendo".

Señaló que el sector empresarial no está de acuerdo con la forma en que se está legislando en la actualidad e indicó que esto no afecta solamente a negocios sino a la ciudadanía en general, al grado de que hay un 70 por ciento de alza en el gas.

Dijo que hay 300 empresas paradas por este tema en Durango, 70 por ciento de ellas son de Gómez Palacio. Advirtió que hay consecuencias graves de seguir adelante con estas reformas energéticas sin hacer cuestionamientos.

La Canacintra llamó a rechazar la Iniciativa Preferente para Modificar la Industria Eléctrica tal cual fue enviada, pues tendría consecuencias funestas para el sector eléctrico, la industria y los consumidores, al anteponer criterios ideológicos a las necesidades que demanda el sector energético.

Los representantes de las industrias en la Comarca Lagunera hicieron un llamado al Gobierno federal para dar confianza y certidumbre a las inversiones, especialmente en momentos en los que la pandemia derivada del COVID ha dejado un enorme impacto económico negativo en el país.

Afectaciones

Apagones 'pegan' a industria: *Una empresa muy grande tuvo que cerrar dos plantas en Ramos Arizpe y una en Sabinas para mantener operando la de Torreón. *En Monclova, empresas tuvieron que tirar 120 toneladas de acero líquido a la tierra porque a media horneada les cerraron el gas. *Con los "apagones" en la energía eléctrica, hubo 22 plantas afectadas en Torreón; 20 son grandes empresas. *En tres horas, una sola de estas grandes empresas ya enfrentaba pérdidas por 5 millones de pesos. La pérdida nacional se valora en miles de millones de pesos. *En Coahuila, todas las grandes armadoras están paradas a pesar del potencial energético del país. *En Durango, se estima que hay 300 empresas afectadas, 70 por ciento de Gómez Palacio.