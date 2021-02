Ancer y Ortiz, fuera en The Genesis Invitational

- Los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer no podrán jugar el fin de semana en The Genesis Invitational, al no pasar el corte del torneo del PGA Tour que se disputa en Pacific Palisades, California.

A pesar que el tapatío Ortiz firmó ayer tarjeta de 69 golpes (2 debajo del par de campo), no pudo recuperarse de la mala primera ronda del certamen, donde terminó el recorrido de 18 hoyos con 75 (+4). El de Guadalajara comenzó de buena manera la segunda ronda del viernes, con un birdie en el primer hoyo. Aunque no cometió errores, no pudo volver a embocar otro "pajarito" hasta el 11. No estuvo tan afinado arriba del green, dejando ir grandes oportunidades para entregar una tarjeta que lo ayudara a superar el temido corte, quedándose a dos impactos de poder jugar sábado y domingo. Respecto al "Turco" Ancer, tuvo altibajos en los segundos 18 hoyos, luego de que en la jornada inaugural, tiró par de campo, lo que le daba el pase, para poder colocarse en los primeros puestos del certamen. Al igual que Ortiz, el de Reynosa, Tamaulipas comenzó con un birdie en el primer hoyo, pero en el 7 tuvo problemas con un búnker, del cual pudo salir hasta en una segunda oportunidad, firmando un doble bogey. Pero en el 8, un par 4 de 406 yardas logró recuperarse con birdie, al embocar un putt de casi 5 metros de distancia. Pero su eliminación vino en el 14, un par 3 de 186 yardas, cuando falló el par a menos de 2 metros. Esa distracción le costó otro bogey en el 15 y a pesar de que tenía 3 hoyos para reivindicarse, no pudo. Los aztecas no fueron los únicos eliminados, sino también elementos de la clase de Matt Kuchar, Sergio García, Emiliano Grillo, Bryson DeChambeau, Camilo Villegas, Rory McIlroy, Justin Thomas, Si Woo Kim, entre otros. El líder indiscutible del torneo es el norteamericano Sam Burns, quien ha jugado de manera impecable el torneo. Ayer tiró 66 golpes (5 debajo del par de campo) que sumados a los 64 (-7) del primer día, lo tiene en una posición privilegiada. Le saca 5 impactos de ventaja a cuatro jugadores, sus paisanos Tyler McCumber, Jason Kokrak y Dustin Johson, así como también al chileno Joaquín Niemann, así como 6 al tejano Jordan Spieth, que poco a poco va recuperando el nivel que lo tuvo como el mejor, ganando incluso el Másters y US Open en el 2015 y el Abierto Británico en 2017. 2 GOLPES arriba del par terminaron ayer tanto Carlos Ortiz como Abraham Ancer.