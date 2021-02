Avanza fase 2 de Plan de Vacunación en Coahuila

Hay un avance del 27.76 por ciento en la aplicación del Plan de Vacunación contra el COVID-19 a las personas adultas mayores de Coahuila que habitan en comunidades alejadas, según el corte al 18 de febrero de 2021 de la Secretaría de Salud del estado.

De los 20 mil 298 biológicos que recibió la entidad el pasado domingo, al día de ayer se dio a conocer que ya se realizó la inoculación a 5 mil 635 habitantes de la tercera edad.

La dependencia de salud estatal informó ayer que no se han presentado reacciones adversas y que por municipios la vacunación va en tiempo y forma, y avanza de la siguiente manera:

De las 2 mil 830 dosis que se enviaron a La Laguna, se han aplicado, hasta el jueves 18 de octubre, un total de 850 en localidades del municipio de Viesca como Tanque Aguilereño (El Tanque), Gilita y Boquilla de las Perlas.

En Arteaga se ha inoculado a 2 mil 39 personas; en General Cepeda, a 691; en Cuatro Ciénegas, a 560 personas; y en Ocampo, a 480 habitantes. En Sacramento se han aplicado 272 dosis; en Sierra Mojada, 120; en Escobedo, 132 dosis; en Candela, 170 biológicos; en Abasolo, 71 inmunizaciones; en Juárez, 120 dosis; y en Progreso, 130 vacunas.

Las unidades de la empresa farmacéutica AstraZeneca están siendo resguardadas en las cámaras de frío de las ocho jurisdicciones sanitarias del estado y custodiadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al centro de distribución de Frontera se destinaron el pasado domingo 4 mil 420 vacunas contra el COVID-19 para las personas de la tercera edad. Al centro de distribución de Saltillo se enviaron 5 mil 760; a Melchor Múzquiz, 3 mil 970; y a Piedras Negras, un total de 3 mil 318 dosis.

Recientemente, el Gobierno mexicano habilitó el registro nacional de vacunación contra el COVID-19 para las personas adultas mayores, informando que una vez concluido el trámite un Servidor de la Nación se pondría en contacto con los beneficiarios para informarles la hora y el día en que deberían acudir al puesto de vacunación más cercano.

No obstante, hasta ahora no ha habido mayor información al respecto y al menos en esta región no se ha dado a conocer públicamente el padrón de personas de más de 60 años que son candidatos a recibir el biológico.

20 MIL vacunas contra el COVID-19 recibió el estado de Coahuila el pasado domingo.

Inoculación

Aplicación de dosis: *De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, las personas adultas mayores están consideradas en la segunda etapa. *La primera etapa fue para el personal de la salud de la primera línea de control del virus SARS-CoV-2. También entraron profesionales sanitarios de la segunda línea. *Con las personas de la tercera edad se inició en comunidades lejanas.