Nada detiene a Adán; va por Olimpiada estatal

Adán Alejandro Buendía Meza tiene 13 años y cursa el segundo en la Secundaría General Venustiano Carranza de Francisco I. Madero y busca representar al estado de Coahuila en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Por las fallas de conectividad en el servicio de internet, estuvo a punto de quedar fuera de la competencia, pues reconoce que en una ocasión al no poder enviar las respuestas de su examen, se sintió muy frustrado al pensar que por una situación fuera de su alcance había quedado en el camino.

De acuerdo a la explicación de su maestra Perla Yolanda Martínez son varias etapas las que contempla el certamen; luego de la inscripción se les aplica un primer examen a alumnos de primaria y secundaria que es el primer filtro y así van avanzando hasta llegar al estatal, en la que hay varias categorías y en cada una se eligen a tres alumnos, que en el caso de la categoría oro (la máxima) Adán se colocó en el primer lugar, compitiendo con estudiantes de instituciones privadas.

Perla dice desconocer el número de concursantes, pero quizá son miles, ya que compiten estudiantes de varios sistemas a nivel básico; es decir secundarías técnicas, generales, federales, telesecundarias, así como todos los colegios. Y en el registro se contempla el 10 por ciento de competidores por cada escuela, dependiendo del número de alumnos que tenga cada maestro, que en su caso dijo inscribió a 10, pero solo tres llegaron a las etapas finales y Adán fue quien permaneció al obtener la máxima presea.

En los próximos meses deberá "medirse" con los otros ganadores de las otras categorías para representar a Coahuila en dicha olimpiada que organiza la Sociedad Matemática Mexicana.

Fueron cuatro exámenes los que el jovencito presentó, cuyo grado de dificultad fue aumentando, pues incluso a decir de su maestra los "problemarios" son para estudiantes con un coeficiente intelectual elevado, incluso con un grado de dificultad más elevado que para alumnos que estudian una ingeniería.

En todo es proceso Yolanda ha estado a distancia asesorando a su alumno, incluso ahora con algo de humor recuerdan que en una ocasión que se les fue la señal de internet, ya que si bien ambos viven en la cabecera municipal hay veces en las que se complica la recepción del servicio y en esa ocasión cada uno desde su casa salieron a la esquina con la esperanza de poderse conectar, pero no lo consiguieron, entonces el chico le marcó a su maestra, triste por no haber enviado el PDF del examen resuelto y por lo tanto pensó que había quedado fuera de la competencia, pero la maestra le dijo que no se preocupara, ya que en la evaluación se les permitía enviar el documento después vía correo electrónico.

"Si me frustraba quedar fuera porque se me fue la señal y ya no pude hacer nada y mis papás estaban conmigo y me dijeron que no me preocupara, que el haber participado era lo importante".

Adán cuenta que cada vez que la maestra le daba la buena noticia a sus papás de que iba pasando en cada etapa y que ellos a su vez se lo comunicaban, sentía mucha emoción, pero admite que lo que más le satisfacción le daba es que se estaba "midiendo" con alumnos destacados de escuelas privadas, que incluso sus maestros los van preparando durante varios años y que tiene la posibilidad de tener asesorías externas y en su caso pese a todas sus limitaciones tecnología y económicas, con el acompañamiento de su maestra estaba logrando mucho.

" Siempre hemos estado motivando a los alumnos para alcanzar los sueños, seguir adelante y continuar porque así como el hay muchos alumnos que son inteligentes solo hay que saber explotar todo ese conocimiento y yo si les pediría a la sociedad que volteemos a ver a los niños del campo, porque estos niños tienen mucho potencial, mucho que dar y a pesar que su condición económica o que incluso sus maestros no contamos las herramientas suficientes como el internet o una computadora aun así estamos trabajando y aunque nuestra escuela esté cerrada nosotros estamos participando en las diferentes olimpiadas a las que nos están mandando y siempre trabajando en equipo; padres de familia, alumnos, maestros y directivos para sacar lo mejor", platica la maestra.

Adán es el mayor de dos hijos, sus madre es Cecilia Meza Gutiérrez, maestra de preescolar y su padre Adán Buendía, maestro de matemáticas en secundaría. Ambos trabajan en comunidades rurales del lado de Durango y cuentan que el jovencito desde el kínder fue un alumno destacado, incluso en la primaria, la cual cursó en la escuela Venustiano Carranza participó en la Olimpiada Infantil de Conocimiento, pero luego por algunos años ya no se le dio el seguimiento, hasta que ingresó a secundaría y al percatarse de su potencial los maestros lo encausaron otra vez a las competencias académicas.

"La verdad yo no lo encaminé, él solito empezó a interesarse en las matemáticas y la verdad solo en algunas ocasiones que no entendía algo me preguntaba" dice su papá.

"Siempre que hablo con él a parte de decirle que lo amamos, le digo que todo es aprendizaje, independiente del resultado. Yo le digo que hasta donde él pueda porque a veces si lo veo estresado, porque realmente si son unos problemas bien difíciles los que le ponen, son para alumnos como de ingeniería y si los pasa que bueno y si no pues es aprendizaje, que lo disfrute" dice su madre.

Tanto la maestra como Adán se sienten confiados en que lograr obtener un lugar para participar en la competencia nacional, pues se preparan mucho para ello, incluso ella dice que su alumno tiene todo el potencial para seguir avanzando y ¿por qué no?, tener la oportunidad de pasar a la etapa internacional para representar a México.