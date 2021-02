Sasha Calle será Supergirl en la cinta The Flash

El Universo Extendido de DC ya tiene a la actriz que interpretará el personaje de Supergirl en la cinta The Flash.

La actriz será la primera latina en interpretar a la prima de Superman, es de nacimiento colombiana.

El director de la futura película del metahumano, protagonizada por Ezra Miller, Andy Mushietti, dijo que fue una decisión muy difícil, pero finalmente encontraron a una actriz que estaba destinada a interpretar el papel.

Calle de 25 años es conocida por su papel en la soap-opera The Young and The Restless, por la que fue nominada a los Daytime Emmys por su papel de Lola Rosales.

Su debut como Supergirl ocurrirá en The Flash, con un estreno planeado para 2022, aún sin confirmar si tendrá su propia película.

Se suma a otras actrices que han interpretado el papel en el cine y la televisión, siendo la primera Helen Steler en el filme homónimo de 1984.

Recientemente Melissa Benoist fue Supergirl para la serie de The CW durante 5 temporadas.