Laura Zapata denuncia amenaza de muerte del vocero del asilo de su abuela

Aunque hace tres días Laura Zapata y su abuela Eva Mange salieron de la casa de descanso para adultos mayores, la actriz continúa denunciando lo que considera han sido abusos, malos tratos y hasta amenazas de muerte por parte del vocero del asilo.

"El famoso vocero, que además investigué qué es la pareja sentimental de la dueña, me amenazó. Hace unos días sonó mi teléfono, contesté y me dijo, 'maldita vieja, te voy a matar, mi papá está en el asilo y si le pasa algo tú eres la culpable, si le pasa algo a los viejitos tú eres la culpable' y lo único que yo hice fue abrir una carpeta de investigación contra quien salga responsable por el mal manejo del lugar", comentó Zapata en entrevista con EL UNIVERSAL.

Pese a que la actriz dice que no es la primera vez que recibe estas amenazas por parte del vocero, ella no se callará y seguirá el proceso judicial hasta donde llegue.

Laura lamenta que a pesar de poder demostrar que ha sido amedrentada por Ernesto Cisneros, al acudir ante las autoridades para denunciar el hecho, descubrió que no procedía su solicitud.

Zapata dice que el asilo además de tener un mal trato con sus residentes, también ofrece un servicio deficiente, insalubre en el que incluso utilizaban instrumentos médicos inservibles.

"Hablé con la fiscal y desafortunadamente no tenemos aquí en la demarcación del Estado de México no tenemos esto que se llama de amenazas. Qué chistoso, por eso hay tanto feminicidio aquí", indicó.

Laura descarta poder entablar un diálogo con el vocero de la casa de asistencia, pues dice, ella no desea comunicación con alguien que la ha amenazado.

"Yo no tengo que hablar con el vocero después de su amenaza de muerte, me puso en las redes una serie de groserías, insultos, han organizado una campaña de desprestigio a mi persona y lo único que yo haré será seguir con la investigación, la carpeta está abierta y vamos a continuar", dijo.

Durante su estancia de más de un mes en el asilo, Laura dijo encontró una serie de irregularidades, desde comida descompuesta, hasta unas instalaciones poco accesibles para las personas de la tercera edad e incluso material médico inservible, lo cual dice pone en riesgo a los inquilinos del lugar.

"Me enteré de cosas que me sorprenden muchísimo, me enteré que este edificio fue construido para departamentos, por qué los dueños del asilo son constructores importantes de Huixquilucan y de pronto en una ocurrencia mejor decidió poner un asilo y eso es grave porque no tiene las condiciones físicas para una emergencia. Además por decir el oxímetro que ocupaban con mi abuela estaba mal, en él decía que estaba bien de oxigenación y cuando llevamos unos nuevos nos dimos cuenta que estaba oxigenando mal", añadió.