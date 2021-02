¿Horacio Pancheri estrena novia a días de romper con Marimar Vega?

Horacio Pancheri cumplió lo que dijo hace unos días, cuando lo relacionaron sentimentalmente con la actriz Gala Montes.

El actor negó que su ruptura con Marimar Vega, fuera por culpa de Gala, y sentenció que cuando estuviera saliendo con alguien lo compartiría en su cuenta de Instagram, y así lo hizo.

Pancheri posteó una foto con una mujer rubia llamada Isa Valero, la publicación alborotó a sus seguidores de redes, quienes cuestionaron si se trataba de una nueva pareja, cuando tenía menos de un mes que se había hecho público su truene con Marimar.

Tras esa primera fotografía en la que aparecen abrazados, vinieron otras que no dejaron duda de que se trataba de un nuevo romance de Horacio. "Qué cosita más bella", escribió Pancheri para acompañar la instantánea en la que él sin camisa, aparece abrazando a Isa Valero, quien en su cuenta de Instagram detalla que es Venezolana, amante de la arquitectura, el arte, la comida, la naturaleza, la aventura, el deportes y la filantropía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Horacio Pancheri (@horaciopancheri)

Ella también posteó una fotografía con el actor en la que ambos aparecen muy sonrientes.

"Chimichurri", escribió junto a unos emoticones de corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isa (@isavalero89)

En sus estados de Instagram, ambos postearon la misma imagen de "buenas noches".

Cibernautas se mostraron molestos por el actuar de Pancheri, quien ya aparece con un nuevo amor a menos de un mes de terminar con Marimar Vega.

Algunos auguraron un mal futuro para la nueva parejita, y advirtieron a la joven que a ella también la cortará por alguien más, como sucedió con Marimar, y anteriormente con Paulina Goto.

"@jennnyvillegas tienes toda la razón, Marimar es mucho para el trepador Pancheri. Parece que ser atractivo le ha traído más oportunidades de ser malo, porque es que se le ve lo malo, lo dañino. Pero me acuerdo de lo mal que hablaban de Marimar, y ahora es un poco gracioso que la defiendan. Ya no está. Ahora que le llegue el karma a la imitación de Irina esta". "Para lo que va a durar no te preocupes jajaja en cuanto te cambie por otra como lo hace siempre la borra". "Las mujeres de ahora están muy pero muy ciegas la verdad", se lee entre los numerosos comentarios que reprueban al actor.