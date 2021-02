María Levy se muestra nuevamente sin ropa en Instagram

La hija de la actriz Mariana Levy, María, volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram, al enseñar su figura sin ropa con una serie de instantáneas.

Posando sentada con paredes amarillas de fondo, la joven de 24 años mostró su figura completamente desnuda, mientras cubría sus atributos únicamente con ayuda de uno de sus brazos.

Según comentó Levy en su publicación, a diferencia de años anteriores se 'siente más segura de sí misma' y por ello decidió compartir las fotografías.

"Estuve años sintiéndome insegura, llena de complejos, constantemente comparándome y luchando en contra de mi bienestar físico y emocional.⁣⁣⁣ Sin importar como me viera, nunca me sentía tranquila y siempre estaba inconforme.⁣⁣ Hoy me siento mejor. ahí voy, poquito a poco, aprendiendo a honrar quien soy, aprendiendo a amar mis estrías, mis cicatrices, mi celulitis, mi pancita, mis lonjitas, aprendiendo a amar mi alma, mi ser y lo que trasciende los sentidos.⁣", agregó Levy en su publicación que hasta el momento supera los 32 mil 'me gusta' en la red social.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de maría (@marialevyy)

