La NASA comparte 'sorprendente' imagen del róver Perseverance en Marte

La toma que fue captada por la cámara que posee el 'jatpack' del róver, muestra a éste justo antes de que sus ruedas toquen la superficie de Marte.

"El momento que mi equipo soñó durante años, ya es una realidad. Atrévete a cosas poderosas. Esta toma de una cámara en mi “jetpack” me captura en el aire, justo antes de que mis ruedas aterrizaran", agregó la cuenta del róver Perseverance en Twitter, misma que compartió la fotografía.

