¿Cuál es la sanción y multa que aplica la Liga MX por racismo?

La Liga MX comunicó que se averiguará lo sucedido el jueves por la noche en el estadio Alfonso Lastras, escenario de insultos racistas al jugador del Santos, Félix Torres.

"En caso de que la investigación determine responsables por los actos se sancionará de acuerdo a los reglamentos establecidos", comunicó la organización.

¿Cuál sería el castigo?

De acuerdo al reglamento de sanciones, apéndice III, artículo 2, "el que cometa una infracción por racismo o discriminación será suspendido por un mínimo de cinco partidos en todas las categorías. Además, la Comisión Disciplinaria prohibirá al infractor el acceso al Estadio y adicionalmente se le impondrá una multa que puede ir de 3,750 a 6,000 UMAs [de 336 mil 75 a 537 mil 720 pesos] para jugadores, integrantes del cuerpo técnico, árbitros y comisario. Para oficiales y directivos se impondrá una sanción consistente en una multa que puede ir de 5,600 a 8,000 UMAs [501 mil 872 a 716 mil 960 pesos]".

Al término del partido entre Laguneros y el Atlético de San Luis, Torres enfatizó que fue insultado racialmente.

"Quiero expresar algo sorpresivo que me llevé en el encuentro, en el cual fui expulsado, por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que pase esto en el futbol", comentó el ecuatoriano.

La Liga MX añadió que "como parte de los valores que fomenta el deporte no hay cabida para cualquier tipo de acto violento o discriminatorio dentro y fuera de la cancha".

En el mismo reglamento señala: "El racismo constituye la humillación, discriminación o ultraje en contra de otra persona, realizado públicamente, de forma que suponga un atentado contra la dignidad humana por razón de su raza, color, idioma, religión, preferencia sexual u origen étnico, y/o adopte de alguna otra manera una conducta racista y/o que denigre al ser humano".

El Atlético de San Luis, además, en caso de que se confirmen las acusaciones, también puede perder las unidades conseguidas por la victoria sobre los Guerreros.

"Si los jugadores, los integrantes del cuerpo técnico, los oficiales, los clubes o los espectadores observan un comportamiento que sea de alguna forma racista o que denigre al ser humano, conforme a lo estipulado en el artículo 1 del presente Apéndice, se descontarán automáticamente, en el caso de la primera infracción, tres puntos al equipo del que se trate, siempre que pueda identificarse fehacientemente al infractor. Los tres puntos se reflejarán en la Tabla General de Clasificación, de Grupo y en consecuencia en la de Cociente".