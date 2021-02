Reta 'Gullit' Peña a quienes lo han señalado por abusar del alcohol

Carlos "Gullit" Peña encontró en El Salvador una oportunidad para recuperar su nivel futbolístico. El mexicano se alejó de los reflectores y cuestionó a cada uno que lo señaló de abusar del alcohol.

"De todas las noticias que salen, sobre la fiesta y el alcohol, quiero que me digan si alguna vez han visto una fotografía mía con una cerveza en la mano", dijo el mediocampista, desde el país centroamericano. "Que la gente se pregunte, de todas las que han salido de mí, si han visto alguna foto en la que me vea con una cerveza en la mano", insistió.

El mundialista en Brasil 2014 aseguró tener una conciencia limpia, sin arrepentimientos, y reconoció su deseo de volver a la Liga MX. El miércoles, Peña marcó su primer gol con el CD FAS, de la liga salvadoreña y lideró el triunfo (4-1) sobre el Sonsonete.

Con voz alegre y tranquila, el "Gullit", con 30 años de edad, se escuchó enfocado en su presente, sin los reflectores que lo persiguieron durante su última etapa en Primera División, sobre todo cuando defendió los escudos del Guadalajara y Cruz Azul.

"Quiero estar otra vez en los primeros planos y ser un jugador a seguir. Estoy listo para lo que venga", añadió, mientras la señal de la videollamada mejoraba durante la charla. Después de llegar a los más alto en el León y, posteriormente, ser convocado por Miguel Herrera a la Copa del Mundo de 2014, la carrera del tamaulipeco cayó.

En Guadalajara, un breve paso por el Rangers, Cruz Azul y Necaxa no recuperó su nivel. El mal desempeño lo marginó al balompié polaco y a la Liga de Ascenso, con el Correcaminos. Antes de emigrar a El Salvador, estuvo un rato en el Liga de Balompié Nacional, para jugar el Veracruz, pero el proyecto fracaso.

Con el FAS, anticipó, puede encontrarse a sí mismo, destacar y volver a México, sin arrepentimientos de lo que pudo ser su trayectoria si se hubiera enfocado más en lo deportivo.

"Todo lo que he hecho y seguiré haciendo es porque yo quiero, nadie me ha obligado. Nunca me dejaré a que me digan qué hacer. Me siento bien con mi vida y con lo que he hecho. Hay que disfrutar el día a día". El FAS visita este domingo al Once Deportivo, correspondiente a la tercera fecha de la Liga Mayor de El Salvador.