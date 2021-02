Lamentable, se escuchó hasta el palco: Laura Irarragorri sobre insultos racistas en partido de Santos

Santos Laguna y Atlético de San Luis abrieron la jornada siete del Guard1anes 2021 con la polémica que se ha generado tras la denuncia de racismo hacia Félix Torres.

Matheus Dória, aseguró que encontró a su compañero llorando en el vestidor, y no por la derrota, sino por los insultos que recibió, por lo que Laura Irarragorri, presidenta del programa de responsabilidad Ganar Sirviendo de Grupo Orlegi, se manifestó en redes sociales:

“Lamentable… se escuchó hasta el palco…. #NoAlRacismo”.

Por su parte, el presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, también rechazó estos actos denunciados por el club lagunero.

“NO AL RACISMO, entrar al vestidor y ver a un jugador llorando por los insultos recibidos es realmente lamentable”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Félix Torres también atendió a la prensa para compartir lo sorpresivo que fue para él recibir “unas palabras que le dolieron demasiado”, y que lo han hecho sentirse golpeado y con mucha tristeza.

“A mis compañeros no les importa el color que yo tenga, me quieren así, ellos saben la persona que soy y … saben el dolor que estoy sintiendo ahora, pero me siento identificado como negro, amo mi color y quiero mucho a mis compañeros porque ellos me defienden y siempre están ahí”, compartió.

Dante Elizalde, presidente de Club Santos, manifestó que el racismo en el futbol no tiene cabida, por lo que se presentará una reclamación correspondiente, hasta llegar a las últimas consecuencias.