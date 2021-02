Fernando Sujo, 'agüitado' tras acción de Christian Nodal

El cantante lagunero Fernando Sujo expresó su tristeza luego de percatarse que su ídolo musical y excoach en la última edición de La Voz Azteca, donde se coronó ganador el pasado 31 de agosto, lo dejó de seguir en redes sociales.

Por si fuera poco, el torreonense compartió con sus seguidores que el novio de Belinda también eliminó una foto que tenía de perfil en la que aparecían juntos y en la que se les veía cargando su trofeo tras su victoria en la competencia de canto.

“Un poco triste por el nodal quito esta foto de su perfil”, escribió Sujo en una de sus historias de Instagram donde se ve su rostro con semblante triste, y en la parte inferior se puede ver la imagen a la que se refiere con Nodal.

En la misma publicación, Fernando reveló que Christian ya no lo sigue en redes.

En otro ‘post’, Fernando confesó que “fuera de broma” sí le había afectado la acción de Christian, ya que es una persona que ha admirado desde sus inicios en la música.

“Neta fuera de broma, la verdad si me agüité, este triunfo significa muchísimo pero neta el universo entero, al menos para mi…., y sobre todo haberlo logrado con esa persona que tanto he admirado, con la que me he basado desde sus inicios. Yo fui de esos testigos que lo vio subiendo sus primeros videos a sus redes antes de sacar sus primeros sencillo”, expresa Sujo.

Pese a lo sucedido, Fernando demostró que no guarda ningún rencor a la estrella mexicana, sino por el contrario, dejó claro que lo apoyará en todo siempre.

“De verdad este carnal es mi ídolo y haya lo que haya pasado que haya hecho que se borrara esta foto, ¡siempre lo estaré apoyando en todo!. ¡Te quiero hermano!. Gracias por tanto, agregó Sujo.

Además, el lagunero dedicó otro mensaje a su ídolo: “Sabes que este triunfo es dedicado para ti y para tu familia. Un abrazo”.